Bianca Drăgușanu, adevăratul motiv pentru care poartă peruci. Diva poartă extensii de mii de euro

Bianca Drăgușanu este adepta schimbărilor și niciodată nu ezită să se reinventeze. Puțini sunt cei care știu că blondina mai are și altă mare pasiune în afară de operațiile estetice, și anume perucile. Ori de câte ori își dorește o schimbare radicală și la secundă, apelează la peruci.

Bianca Drăgușanu este imaginea unui cunoscut brand de peruci și, pentru moment, profită la maxim de fiecare ocazie în care își poate schimba înfățișarea.

Recent, diva a împărtășit cu fanii ei din mediul online că nu și-a mai vopsit părul de circa 3 ani pentru a-l păstra sănătos și că, ori de câte ori simte nevoia să facă schimbări de look, apelează cu încredere la peruci.

Bianca Drăgușanu, adepta perucilor

Nu puține au fost dățile în care Bianca Drăgușanu s-a afișat atât la evenimente, cât și în viața de zi cu zi, cu diverse peruci mai scurte, mai lungi, de

diferite culori din păr natural, care depășesc cu brio sume considerabile. Acum a ținut să le reamintească fanelor sale că o perucă poate schimba complet viața unei femei și că ea nu are de gând să renunțe vreodată la beneficiile pe care i l poate oferi o perucă.

Unul și cel mai mare dintre avantaje al perucilor este că nu mai este necesar să își coafeze părul natural și, astfel, să îl deterioreze.

„Apropo de lucrurile care mi-au făcut foarte bine în timp, un an de zile. Unul dintre ele este faptul că am purtat peruci și am ajutat părul să crească fără ca să trebuiască să-l vopsesc sau să-l coafez foarte des. Faptul că ultimii 3 ani din viața mea n-am mai vopsit părul absolut deloc și l-am coafat foarte rar, m-au ajutat să am un păr superb. În momentul ăsta port o tresă care se agață, se pune foarte ușor cu ajutorul unui cleștișor, deloc incomodă. Arată foarte frumos”, a spus Bianca Drăgușanu pe rețelele de socializare.