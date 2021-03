Bianca Drăgușanu, adevărul despre bărbații din viața ei! Vedeta nu prea a avut noroc în dragoste: "Le-am dat drumul din lesă"

In articol:

Bianca Drăgușanu face dezvăluiri neașteptate despre bărbații cu care s-a iubit. Vedeta a avut parte de mai multe împăcări și despărțiri, iar ultima relație mai serioasă nu s-a terminat prea bine, ținând cont de faptul că aceasta îl acuză pe fostul ei soț de agresiune fizică.

Bianca Drăgușanu, adevărul despre foștii iubiți

Cu toate acestea, fosta prezentatoare tv și-a dat seama de-a lungul timpului că nu poate ține pe nimeni în lesă. Ba chiar mai mult, susține faptul că după fiecare despărțire bărbații s-au întors la ea, ci nu invers.

”Povestea reală vieții mele a început cu nașterea Sofiei, până atunci au mai fost niște experiențe, unele dintre ele neplăcute, de care am scăpat. M-am mai maturizat și mi-am dat seama că dacă un câine și îl ții în lesă fuge de nu mai știe drumul înapoi. Nu știu cum se întâmplă că toți s-au întors. Le-am dat drumul din lesă și au venit înapoi.” , a declarat Bianca Drăgușanu în cadrul unei emisiuni.

În continuare, Bianca Drăgușanu recunoaște faptul că a avut multe greșeli și că a stat în locui unde nu trebuia, însă nu mai poate da timpul înapoi. Cu toate acestea, încearcă să devină o versiune mai bună a sa.

”Ca orice om am și eu regretele mele. Sunt multe lucruri pe care îmi pare rău că le-am făcut sau le-am acceptat, dar nu mai pot da timpul înapoi. Încerc sa fiu un om mai bun, să învăț din greșelile mele și să nu le repet, că despre asta este vorba. Dar am și eu anumite regrete, dar le consider experiențe și învățături de minte. Trebuia să mă retrag mult mai devreme și dacă aveam puterea să spun “Nu” și să fie clar și să nu mă mai las convinsă de nicio circumstanță, cu siguranță, lucrurile erau mult în favoarea mea, de mult. Nu am avut puterea la momentul potrivit să mă retrag dintr-o situație în care nu aveam ce să caut.”, a mai adăugat vedeta.