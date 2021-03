Bianca Drăgușanu și-a ieșit din minți! Ce a putut scrie pe contul său de socializare: "Depravarea supremă..."

In articol:

Bianca Drăgușanu a avut parte de o reacție de-a dreptul șocantă în mediul online. Ce a făcut-o pe vedetă să își iasă din minți și să le transmită internauților tot felul de cuvinte nepotrivite?!

Fosta asistentă de televiziune este extrem de transparentă atunci când vine vorba de viața sa personală. De cele mai multe ori, Bianca își ține fanii la curent cu ultimele noutăți din viața ei. Însă, de data aceasta, se pare că frumoasa blondină a fost extrem de deranjată de un lucru.

Astfel, pe contul său de Instagram, a scris mai multe mesaje șocante, care, cu siguranță, fac referire la o persoană anume.

Mai jos sunt doar câteva dintre mesajele postate de vedetă.

„ Decât săracă și proastă, mai bine realizată și fericită”, „Prostia e atunci când ai un răspuns la toate. Înțelepciunea e când ai o întrebare pentru orice”, „Atunci când ești mai proastă decât prevede legea: Proștii nu au îndoieli, pentru ei toate lucrurile sunt clare”, „Depravarea supremă: Prostia are talentul de a fi insistentă”, „Prostia este infinit mai fascinantă decât inteligența. Inteligența are limitele ei, prostia nu”, sunt doar câteva dintre mesajele șocante postate de Bianca Drăgușanu.

Bianca Drăgușanu, snopită în bătaie

În urmă cu doar câteva săptămâni, vedeta de televiziune a făcut mai multe declarații de-a dreptul neașteptate. Pe contul său de Instagram, Bianca a recunoscut faptul că a fost agresată fizic de către fostul ei partener de viață și a postat mai multe imagini cu ea snopită în bătaie.

„Eu știu cine ar fi putut să dea poza, e făcută într-un videocall, am vorbit cu puține persoane atunci. Eu am arătat și mai rău de atât, pentru că am fost proastă și am tăcut. Am arătat mult mai rău pe parcursul ultimilor ani din viața mea. În perioada în care eram așa, a fost cel mai rău. De ce să dai pozele acum, când eu știu că am vorbit doar cu două persoane? Problema nu e ca apar poze cu mine tumefiată după niște operații pe care le-am făcut, problema e cu persoana care a dat poza cu mine așa. Mi-am asumat faptul că am greșit pentru am tăcut și am iertat, în rest, sunt o persoană căreia nu ai ce să îi reproșezi. O să încep să o fac vedetă pe persoana care a făcut asta. A făcut publice aceste poze după operație, urma să dea aceste poze cu mine bătută. Le dau eu aceste poze.

Incep eu să fac istoricul să vedeți prin ce am trecut. Ca să nu dea ei poze cu mine, am început să urc. Nu îmi place cum eram, dar sunt mai bine acum”, a spus Bianca Drăgușanu.