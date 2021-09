Bianca Drăgușanu, apariție șocantă la un eveniment monden! Vedeta, surprinsă cu un ochi roșu și vânăt: „Sunt o femeie puternică”

In articol:

Bianca Drăgușanu este una dintre cele mai celebre femei din România. Diva atrage atenția celor din jurul ei de fiecare dată când iese din casă și are tot timpul grijă să arate ca scoasă din cutie.

De data aceasta, însă, prezentă la un eveniment monden, Bianca Drăgușanu a atras atenția cu un detaliu care i-a îngrijorat pe fani.

În ciuda machiajului perfect, s-a putut observa că vedeta avea un ochi roșu. Întrebată ce s-a întâmplat, ea a dat vina pe câteva probleme de sănătate, care nu sunt, însă, foarte grave.

„Am tensiune oscilantă! E când mare, când mică. Medicii mi-au spus că am probleme cu vasele de sânge și că trebuie să mă operez! Mai aștept însă! Nu este vorba de nici o operație estetică, nu am mai făcut de mult așa ceva”, a declarat Bianca Drăgușanu, pentru Click.

Bianca Drăgușanu [Sursa foto: Captură video]

Citeste si: Polițiștii italieni s-au apropiat de această prostituată. Ce le-a zis tânăra, în limba română: „Am 25 de ani și…”- bzi.ro

Întrebată despre experiențele mai puțin plăcute din viața ei, ea a răspuns într-o notă optimistă. „ Toate astea nu mi-au afectat sănătatea! Eu sunt o femeie puternică, știu să trec peste orice! ”, a mai spus vedeta.

Bianca Drăgușanu, la un pas de moarte în vacanță

„Un avion privat nu e chiar o extravaganță pentru că dacă vă organizați și plecați zece cupluri, un avion privat până la Mykonos poate costa până la 20 de mii de euro. Dacă te gândești la zece cupluri, biletul de avion dus întors de cuplu, nu ieși mai ieftin de două mii. Dacă vrei să stai în față, dai un ban. Îți dă și șampanie, măsline. Depinde un zbori. Dacă zbori o oră cu avionul, îți dă niște mici aperitive, ca la o nuntă. (…)

Citeste si: Bianca Drăgușanu, lăsată fără ceasuri de lux, genți și diamante, în vacanță! Modul incredibil în care au acționat hoții: "Ne-au gazat în cameră..."

Citeste si: Victor Slav și Sofia, moment emoționant la TV. Dialogul savuros dintre prezentator și fiica lui: "Înseamnă tot pentru mine"

Citeste si: Bianca Drăgușanu, apariție suprinzătoare la un eveniment important! Și-a arătat decolteul generos și a venit cu... asistente personale

Era să și cad odată cu avionul și era să murim cu toții. Cred că am zburat din România la Monaco și am avut un gol de aer și am căzut vreo zece secunde. Din fericire, pilotul era unul cu experiență. Eu eram chiar în baie, au căzut toate alea, s-a închis ușa. Oricum, a fost o experiență pe care nu o voi uita toată viața. Toată lumea era șocată, era și un copil la bord. Din fericire, nu s-a întâmplat nimic”, a declarat Bianca Drăgușanu, în direct, la Teo Show, în urmă cu câteva zile.