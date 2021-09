Bianca Drăgușanu, lăsată fără ceasuri de lux, genți și diamante, în vacanță! Modul incredibil în care au acționat hoții: "Ne-au gazat în cameră..."

In articol:

Bianca Drăgușanu a decis să plece în vacanță la Monaco, alături de câțiva prieteni. Cu toate acestea, nu s-a gândit vreo secundă că avea să se întâmple un lucru extrem de neplăcut. Ei bine, se pare că vedeta de televiziune a fost furată, iar hoții au reușit să fugă cu tot ce Bianca avea mai scump.

Bianca Drăgușanu, furată în vacanță

În vacanța de la Monaco, atât Bianca Drăgușanu, cât și prietenii ei au fost furați. Se pare că modul în care au acționat hoții a șocat pe toată lumea.

Aceștia au decis să îi fileze timp de câteva zile, cu drona, și să observe cât mai multe detalii despre aceștia. Bianca recunoaște că avea la ea genți de firmă și ceasuri de lux, pentru că obișnuia să își ia în vacanță doar accesorii scumpe.

Totodată, aceasta susține că au fost gazați atât ea, cât și oamenii cu care se afla în vacanță. În doar un minut, hoții au reușit să fure lucrurile importante și să se facă nevăzuți.

Ce este mai trist este faptul că totalul sumei a fost cu multe zerouri.

"Când am fost în vacanță la Monaco, am stat la o vilă care era dotată cu tot ce e posibil omenesc în lumea asta, camere, piscine, bucătar, servitori, menajeră. Dar, colac peste pupăză, noi am fost gazați și mie mi-au furat ce aveam eu mai mișto la mine. Atunci când pleci într-o vacanță îți iei cele mai mișto ceasuri, cele mai mișto genți, deci am rămas fără papuci. Ne-a gazat în cameră. Ne-au urmărit cu dronă, ne-au filat vreo două trei zile și noi, români cu cașcaval, mergeam la plajă numai fiță, eram foarte opulenți. Practic, fiecare are un stil de viață.

Ne-au filat cu drona două trei zile. În prima noapte cu ploaie au intrat, în 40 de secunde au golit tot. Dar eu cred că cineva a dat pontul, pentru că au jefuit doar două camere, a noastră și a prietenului nostru. Și totalul sumei a fost cu multe zerouri, ceasuri, brățări, diamante. Eu m-am trezit a doua zi, nici nu mi-am dat seama. Ne-am dus la poliție și ne-au spus că este uzual, se întâmplă. Polițiștii credeau că sunt deja în altă țară pentru că trecuseră patru cinci ore. (…) Numai ceasul pe care mi l-au furat era 50.000 de euro. Eu acum când plec în vacanță nu îmi mai iau cu mine ceasurile, gențile", a declarat Bianca.