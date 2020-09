Bianca Drăgușanu si Alex Bodi[Sursa foto: Instagram]

Bianca Drăgușanu s-a despărțit de iubitul ei, Alex Bodi, în ziua în care împlineau doi ani de relație. Vedeta a povestit că a ales să pună punct relației, din cauna comunicării defectuoase pe care o avea cu afaceristul. Când cei doi păreau mai îndrăgostiți ca niciodată, Bianca a rupt orice legătură și preferă să rămână singură, momentan.

„Da, este adevărat. Ieri am decis să pun punct relației mele cu Alex Bodi. Vreau să-i mulțumesc pentru relația frumoasă pe care am avut-o, dar decizia este definitivă. Nu intenționez să mă mai reîntorc la această decizie. Din acest moment aș vrea să nu mai fiu asociată cu niciun fel de acțiune pe care o face Alex Bodi. Îi doresc tot binele din lume, dar am decis să ne despărțim. Sunt din acest moment o femeie liberă, independentă, o femeie pe picioarele ei, o femeie fericită. Nu regret această decizie, așa că, eu consider că așa este mai bine. Am decis să ne despărțim pentru că avem o comunicare defectuoasă”, a declarat Bianca.

Bianca Drăgușanu, decizie drastică

Bianca Drăgușanu a luat o decizie fără precedent, după ce a anunțat că despărțirea este una definitivă. Frumoasa blondină a șters orice urmă din trecutul ei cu afaceristul celebru. Bianca a ales să șteargă toate fotografiile cu bărbatul care i-a fost alături o bună perioadă. Nici Alex Bodi nu s-a lăsat mai prejos și a șters și el pozele pe care le avea pe pagina lui de Instagram, cu Bianca.

Bianca Drăgușanu si Alex Bodi[Sursa foto: Instagram]

Totodată, acesta a publicat pe o rețea de socializare o fotografie dintr-un avion privat, cu un mesaj compromițător. Acesta a avut o primă reacție după ce Bianca, fosta lui iubită, a vorbit despre despărțirea celor doi. Bărbatul a postat o imagine pe contul lui de Instagram, iar la descriere a scris următoarele: Când cineva încearcă să te înfurie ... doar zâmbește și caută lucrurile pozitive.

Fotografia postată de Alex Bodi[Sursa foto: Instagram]