Vloggerul Denis Petcu spune că a aflat cât a câștigat Bianca Comănici la Puterea Dragostei. ”Bianca a câștigat într-un an la Puterea Dragostei 60.000 de euro, doar în sezonul 2. Este vorba despre premiile săptămânale, banii pe care-i primeau concurenții ca salariu sau diurnă și de marele premiu câștigat în finală. Suma este uriașă, trebuie să recunoașteți! Și poate acum înțelegeți de ce nu o plac ceilalți concurenți și sunt invidioși pe ea”, a spus Denis Petcu într-un vlog.

Vloggerul Denis Petcu, un sustinator al Biancai[Sursa foto: Instagram]

Vloggerul, care a fost mereu un susținător al Biancăi Comănici, a afirmat că nu a pus la socoteală banii și alte avantaje pe care tânăra le obține din colaborările de pe pe paginile sale de socializare. ”Am înțeles că acum câștigă bani buni din Youtube”, a mai spus Denis Petcu.

Bianca Comanici a intrat în casa Puterea Dragostei in octombrie 2018[Sursa foto: Instagram]

Cât a stat Bianca Comănici la Puterea Dragostei

Bianca Comănici a intrat în casa Puterea Dragostei la începutul sezonului 1, în toamna anului 2018. A fost eliminată, dar s-a întors în show adusă de voturile telespectatorilor, și asta pentru că pe parcursul emisiunii, Bianca a fost concurenta cu cei mai mulți susținători.

Nu foarte iubită de colegii de emisiune, însă adorată de telespectatori, Bianca a câștigat Puterea Dragostei sezonul 1 în vara anului trecut. A rămas însă în Turcia și a continuat să fie concurentă și în sezonul 2 Puterea Dragostei. Și-a găsit si dragostea, povestea de iubire dintre ea și Livian, pusă la grele încercări, i-a adus Biancăi poate și mai multă susținere din partea publicului. Așa se face că, la finalul sezonul 2 Puterea dragostei, după numeroase săptămâni în care a fost ”liderul casei” datorită telespectatorilor, Bianca a câștigat trofeul emisiunii din nou. (Vezi si ce mesaj i-a transmis Andreea Mantea Biancăi Comanici)

Bianca Comanici si Livian au plecat impreuna de la Puterea Dragostei, au castigat trofeul, insa s-au despartit[Sursa foto: Instagram]

Întoarsă în România, Bianca și-a crescut canalul de Youtube, unde are acum peste 150.000 de abonați, și unde postează mereu filmulețe din viața ei, în plus are multe contracte de imagine. Dar dacă în plan profesional îi merge bine, relația cu Livian s-a încheiat, iar Bianca este acum singură.