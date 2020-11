Bianca Drăgușanu, discuții cu Victor Slav despre plecarea în Dubai! Este de acord să i-o lase pe Sofia? „Mi se pare normal să...”

Bianca Drăgușanu, apariție cu Sofia la Teo Show [Sursa foto: Captură YouTube]

Bianca Drăgușanu a venit în platoul Teo Show, luni, 16 noiembrie, unde a vorbit despre planurile sale de viitor. Vedeta este mereu pe drumuri pentru magazinul său de rochii, pentru care pregătește o surpriză de sărbători. Diva se pregătește să petreacă sărbătorile în Dubai, alături de fiica și mama ei. Ea susține că este extrem de recunoscută și s-a gândit să își deschisă un magazin cu haine acolo.

In articol:

„Mă duc pentru că vreau și vacanță și vreau și business. Cred că pot să o iau oriunde de la capăt.În primă fază vreau să o iau pe Sofia și pe mama și probabil o să facem sărbătorile acolo. E cald, e frumos, am o grămadă de prietene românce, sunt o grămadă de români. Peste tot pe unde merg sunt recunoscută, sunt foarte bine primită. Sunt foarte faimoasă și la ei. La restaurantele la care am fost, pentru că sunt cine sunt, m-au primit ca pe un special guest”, a dezvăluit Bianca Drăgușanu.

Întrebată dacă vrea să se mute definitiv în Dubai, vedeta a mărturisit că se gândește serios la această variantă, dar nu poate pleca dacă nu este Sofia lângă ea. Ea ar fi dispusă să înceapă o nouă viață în Dubai, alături de fiica ei.

„Am meditat câteva zile la chestia asta. Toate cunoștintețe mele mi-au spus că tot ce fac în România pot să fac și acolo. Poate n-ar fi rău să încerc. Mi-ar plăcea să-mi fac un boutique cu un croitor în el. Orice rochie îmi cumpăr trebuie să merg să o modific. M-am gândit la chestia asta. Ar fi o problemă de adaptare pentru Sofia. Fără copilul meu nu pot să plec. Am prietene românce care au copiii acolo la școala. E zece mii de euro școala pe an în Dubai, dar produce mami bani, produce mami bani de nu are timp să îi numere”, a adăugat Bianca Drăgușanu.

Bianca Drăgușanu vrea să plece cu Sofia în Dubai[Sursa foto: Captură YouTube]

Victor Slav, despre plecarea Biancăi Drăgușanu cu Sofia în Dubai

Pentru a putea să își petreacă timpul dorit în Dubai, Bianca Drăgușanu are evoie de acordul tatălui. Cei doi au avut o discuție despre acest aspect, mai ales că relația dintre ei este una foarte apropiată și de prietenie. Vedeta a mărturisit că Victor Slav o iubește foarte mult pe Sofia.

„Am discutat cu Victor și i-am spus că în primă fază mă duc să vizitez, să văd cum e. Suntem foarte buni prieteni, mâine merge la tati. Mi se pare normal să stea și cu tati. Nu prea îmi vine să i-o dau, el o iubește, o adoră, de multe ori are probleme cu ea. Există cineva care bagă strâmbe, adică mama. O iubește foarte mult”, a adăugat vedeta.