Bianca Drăgușanu iese la atac: „M-am compromis, cu toate că știam ce va urma. Am fost mințită și păcălită de două personaje penibile!”

După ce a împărtășit cu fanii ei că va vorbi deschis despre ultimii doi ani din viața ei, Bianca Drăgușanu a făcut o serie de noi dezvăluri. Frumoasa blondină a recunoscut că s-a lăsat manipulată, dar spune că, de data aceasta, nu se va mai întâmpla așa ceva. Mai mult, ea pare să aibă un plan bine pus la punct pentru viitorul apropiat.

„Eu am aflat multe despre mine, nu am știu că pot să tolerez anumite situații, că pot să fiu manipulată, că mi-e teamă de anumite contexte. Eu știu că am putut să mă compromit cu toate că știam ce va urma, știam ca e ca un cerc vicios și că voi ajunge în același punct dacă iert. Drept dovadă, am ajuns în același punct în care, ca să mă simt eu eliberată, trebuie să vă spun adevărul, pentru că doar adevărul te eliberează și adevărul se află tot timpul.

În anumite contexte sunt foarte amuzantă, mie îmi vine să râd de ce zic eu. Eu nu mai am nimic de pierdut și vreau să vă spun care e adevărul? Bănuiți care e adevărul? Aveți idee? Aveți idee în ce context am putut să fiu mințită din nou și păcălită de două personaje penibile? Dacă vă spun de la început, v-o ia telefonul razna, o să spuneți „vai, cât de comică ești!”. Am fost întrebată de multe ori „ce-ți lipsește ție de te compromiți în situații în care ai de suferit sau imaginea ta e terfelită sau îți pierzi îndrederea în sine?”.

Există situații în care ne compromitem și care ne dăunează: nu te mai poți concentra, nu îți mai poți face treburile. Am fost întrebată ce-mi lipsește, pentru că eu am fost în niște situații în care m-am compromis… Eu cred că mie nu îmi lipsește nimic ca să fiu fericită. Fericirea depinde de noi, nu de altcineva. Ca o concluzie a acestor înșiruiri pot să vă spun atât: sunt o persoană fericită, un om foarte norocos pentru că mă pot bucura de atâtea lucruri pe care mi le-a dăruit Dumnezeu, de la copil la casă, la masă, la afacere. Eu fac tot ceea ce îmi place mie, sunt un om sănătos, îmi asum alegerile și pot să fiu fericită în orice context. Acești doi ani din viața mea m-au învățat că pot să îmi depășesc condiția. În situația în care mă pot face fericită, mai ales din punct de vedere financiar, consider că sunt fericită. Mi-am luat o învățătură de minte într-un context în care nu aș vrea să mă mai pun niciodată. Concluzia e că sunt fericită, asumată, sunt foarte bine. În curând veți vedea exact cu ochii voștri despre ce vorbesc și unde duc toate vorbele mele. Cu siguranță fiecare dintre noi vom primi ceea ce avem în suflete și ceea ce dăruim. Sunt sigură că în curând voi primi de la Dumnezeu exact ceea ce dorește sufletul meu, le atrag, simt asta”, a spus Bianca Drăgușanu pe pagina ei de Instagram.

Bianca Drăgușanu, mai sigură pe ea ca niciodată

„Oamenii ăștia care și-au încercat-o cu mine și au crezut că eu pot fi subestimată, oare ei ce o să primească? Nici numai conteză oamenii ăștia, contez eu și atât. Sunt sigură că o să primesc sute și zeci de mesaje în care veți vedea că fericirea are chipul meu și veți vedea cât de fericită pot fi. Toate contextele în care sunt mă avantajează la modul suprem. Sunt sigură că sunteți inteligenți și știți ce am vrut să spun, iar povestea continuă, dar într-un alt fel, în felul în care vreau eu, nu cum a fost până acum. Povestea va continua cu personaje diferite, aducem în scenă și personaje pe care nu le-ați mai văzut, fețe noi, oameni noi, gânduri noi, gânduri pozitive.

Am să vă țin mereu la curent cu schimbările din viața mea, pentru că urmează niște schimbări majore din toate punctele de vedere. Cel mai simpatic lucru pe care pot să îl fac e să vă spun adevărul, vi-l servesc. Eu sunt o simpaică și o descurcăreață și o femeie foarte fericită. O să vedeți în curând de ce spun asta, de ce sunt fericită. Sunt și foarte smart eu. Dar nu vă mai laud eu, va las pe voi și o să deschis comentariile pentru că sunt sigură că aveți multe de spus. Eu nu ies niciodată în pierdere, dar niciodată”, a mai spus Bianca Drăgușanu.