Bianca Drăgușanu îi dă replica Andei Adam, după dezvăluirile făcute la "40 de întrebări cu Denise Rifai". Au fost sau nu rivale: "Nu există grad de comparație între noi" | EXCLUSIV

Vedetele au trecut la pace, iar WOWbiz.ro vine cu detalii exclusive! Bianca Drăgușanu a vorbit, în premieră, despre lucrurile spuse despre Anda Adam confirmă faptul că îi pare rău pentru unele lucruri spuse în spațiul public!

Despre rivalitatea dintre Anda Adam și Bianca Drăgușanu s-a scris adesea în tabloide, însă acum cele două au dat cărțile pe față. Anda Adam a fost invitată la "40 de întrebări" cu Denise Rifai, acolo unde a vorbit despre presupusa rivalitate și unde a mărturisit că diva i-ar fi transmis chiar că îi pare rău pentru unele lucruri spuse în spațiul public.

Jurnaliștii WOWbiz.ro au vorbit în exclusivitate cu Bianca Drăgușanu și diva ne-a mărturisit exact cum s-au desfășurat lucrurile și în ce context i-a transmis artistei că îi pare rău pentru ceea ce a spus.

Bianca Drăgușanu povestește cine a fost intermediarul discuției cu Anda Adam

Bianca le-a mărturisit jurnaliștilor WOWbiz.ro cine a fost intermediarul dintre ea și Anda Adam, fiind vorba despre o bună prietenă a divei, la care artista s-a machiat recent.

Vedeta ne-a dezvăluit că nu are nimic cu fosta iubită a tatălui fetiței ei și spune că nici nu a avut niciodată, cât despre rivalitate nici nu se pune problema.

După ce Anda Adam a mărturisit la Kanal D că diva i-ar fi transmis, printr-o cunoștință comună, că îi pare rău, Bianca Drăgușanu ne-a dezvăluit cum s-au petrecut exact lucrurile.

"Ea s-a machiat recent la una din prietenele mele care locuiește în Constanța. Împreună au dezvoltat subiectul despre persoana mea magnifică și prietena mea mi-a transmis: băi uite am machiat-o pe Anda, am vorbit despre tine, eu i-am spus că țin la tine și că ești prietena mea și ea era gen afectată de lucrurile pe care le-ai spus despre ea de-a lungul timpului.

Dar eu nu am spus neapărat lucruri rele. Să zic că au fost așa mici răutăți pentru că în urmă cu vreo 10 ani, ea a fost foarte ofticată de faptul că eu m-am măritat cu Victor în șase luni și ea nu a reușit să se mărite în 8 ani. A făcut ea niște răutăți atunci, că nici la mine răutățile pe care le-am zis nu au venit gratuite și pe baza unor chestiuni nerezolvate între noi, de-a lungul eu am mai înțepat-o cu câte o vorbă copilărească", a explicat Bianca Drăgușanu, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Ce spune Bianca Drăgușanu despre afirmațiile făcute la adresa Andei Adam

De-a lungul timpului, diva a aruncat câteva săgeți spre Anda Adam, însă recunoaște că niciodată nu a fost vorba de răutăți gratuite, oamenii neștiind exact cum au stat lucrurile atunci când artista și Victor Slav s-au despărțit.

"Au fost răutăți, dar nu gratuite. Lumea nu a știut niciodată ce este în spatele răutăților mele. Nu a fost niciodată invidie sau gelozie că eu nu aveam de ce să fiu geloasă pe ea. Într-adevăr, când am mai fost chemată la TV la diferite provocări și am fost întrebată de anumite contexte, pe mine m-a apucat așa caterinca și am făcut un mișto.

Prin prietena mea, care a fost așa un fel de punte, i-am zis că nu am nicio treabă cu ea și să îi transmită că mie chiar îmi pare rău că au existat între noi contrele astea, de fapt mai mult din partea mea că ea a fost mereu foarte matură și civilizată. I-am zis să îi transmită că am avut scăpările acelea răutăcioase, mă rog, copilărești și nu am nicio treabă cu ea", a mai adăugat Bianca Drăgușanu.

Bianca și Anda nu au fost niciodată rivale

Bianca Drăgușanu a mărturisit că nu au fost niciodată rivale, iar cele mai multe dintre afirmații și presupusa rivalitate au fost mai mult rostogolite și interpretate în presă. Vedeta spune că în prezent nu au nimic de împărțit și ne-a mărturisit că are o părere bună despre cântăreață.

"Noi două nu am fost niciodată rivale. Îmi asum că unele glume poate nu aveau legătură cu femeia și nu aveam de ce să fac anumite afirmații la adresa ei care au fost răutăcioase.

Presa ne-a comparat mereu, pentru că ea era fosta, eu eram actuala. Eu eram soția și ea era fosta iubită și na presa așa a vândut anumite chestii. Nu există grad de comparație între noi și nici rivalitate nu a existat și nu avem nimic una cu alta. Nu avem nici motive să ne dușmănim, dar nici să ne iubim. Nu avem motive să interacționăm una cu alta, dar a fost această prietenă a mea care a făcut o punte. De fapt, eu am o părere doar de bine despre ea", a explicat Bianca, în exclusivitate.

