Bianca Drăgușanu l-a întrebat direct pe Victor Slav: "I-ai spus iubitei tale?" Ce i-a mărturisit fostul soț despre viața lui sentimentală: "În general, ascund lucruri"

Victor Slav a fost invitat în emisiunea Biancăi Drăgușanu, Detectorul de minciuni, unde a făcut dezvăluiri pe bandă rulantă. Fosta lui soție l-a ajutat să se deschidă, iar dialogul dintre cei doi a fost cel puțin incendiar.

Victor Slav, destăinuiri în fața Biancăi Drăgușanu, despre viața sa sentimentală

Bianca Drăgușanu nu s-a putut abține să nu îl întrebe pe Victor Slav dacă iubita lui știe că a acceptat invitația în emisiunea ei. Victor i-a răspuns sincer, fără perdea.

"Bianca: I-ai spus iubitei tale că vii la emisiunea cu mine?

Victor: Da, i-am spus, bineînțeles.

Bianca: A avut ceva împotrivă?

Victor: Nu.

Bianca: Nu comentează în fața ta.

Victor: Nu are ce să aibă împotrivă.", au spus cei doi.

Bianca, ambițioasă din fire, nu s-a lăsat și a mai scormonit în viața lui sentimentală. Așa că, Victor a trebuit să recunoască dacă ascunde lucruri atunci când este într-o relație.

De aici, a ieșit un schimb de replici savuros.

"Bianca: Ascunzi lucruri de iubita ta?

Victor: În general, am ascuns și ascund lucruri, dar sunt și relații în care nu am ascuns lucruri.

Bianca: Apreciem, că știm cu toții că ești un om sincer.

Victor: De ea am ascuns lucruri, în general nu o fac.

Bianca: Ar trebui să ținem emisiunea dublu, cred că avem lucruri interesante de vorbit." , au mai completat Bianca și Victor.

Regretă Victor Slav că s-a căsătorit cu Bianca Drăgușanu?

Bianca Drăgușanu și Victor Slav făceau nuntă mare în anul 2013, însă iubirea lor în acte nu a durat decât un an. Astfel că în 2014 și-au și spus ”adio” și fiecare a pornit pe un alt drum personal, chiar dacă deveniseră și părinții unui copil în tot acest timp. Acum timpul s-a scurs și cei doi au păstrat o legătură, spun ei, normală și prietenească, de dragul copilului pe care-l au împreună.

Fiecare a cunoscut de atunci alte iubiri și nu a mai existat vreo șansă de împăcare, dar acum, în cadrul emisiunii ”Detectorul de minciuni”, Victor Slav, fiind luat la întrebări, a vorbit despre căsnicia scurtă pe care a avut-o cu prezentatoarea de la Kanal D2. Concret, la categoria regretele vieții, Victor Slav a mărturisit că nu consideră că a făcut nimic de-a lungul timpului pe care ar trebui sau ar merita acum să-l regrete.

Însă, întrebarea Biancăi Drăgușanu a continuat și a devenit mai picantă, astfel că s-a dorit să se știe chiar de la cel implicat dacă, atunci când vine vorba de regrete, nu își consideră mariajul un motiv de a privi în urmă cu sufletul încordat. Pus în fața unei asemenea situații, Victor Slav, sincer ca de fiecare dată, a oferit un răspuns la care Bianca Drăgușanu a spus că se aștepta și că-l cunoștea.

”Bianca: Ai regrete? Regreți că te-ai căsătorit? Bine, eu știu răspunsul, dar e întrebarea, trebuia.

Victor: Un om care are regrete în viață, părerea mea, greșește foarte mult. Nu ar trebui să avem regrete în viață, pentru că nu ne-a pus nimeni să facem niște lucruri fără voia noastră. Adică eu nu am regrete în viață. Tot ce s-a întâmplat în viața mea până în momentul de față m-a construit pe mine ca om.

Bianca: Bun, deci nu regreți!”, au conversat cei doi, la Detectorul de minciuni.

