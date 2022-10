Bianca Drăgușanu, mesaj dur pentru cei care îi copiază creațiile și nu îi dau credit! Vedeta e foc și pară: "Muncește, pune-ți capul la contribuție" | EXCLUSIV

In articol:

Bianca Drăgușanu este una dintre cele mai urmărite și apreciate persoane publice. Aceasta a câștigat simpatia publicului prin sinceritatea și asumarea de care dă dovadă de fiecare dată, dar și faptul că a devenit, singură, pe cont propriu, o femeie de succes.

Bianca Drăgușanu, adevărul despre cei care i-au copiat și vândut creațiile

Bianca Drăgușanu s-a săturat! Din ce în ce mai mulți îi copiază creațiile și le scot la vânzare la jumătate de preț, fără să primească niciun credit. Vedeta ne-a spus în exclusivitate toată povestea, cine o copiază și cum a aflat despre asta. Se întâmplă nu doar la nivel de București, ci în toată țara.

"Atunci când ești copiat, ai valoare. Toate brandurile mari de afară au copii, doar că diferența este atunci când faci o copie și o vinzi la jumătate de preț, pentru că cam ăsta e maximul pe care poți să îl ceri, având în vedere faptul că rochia este făcută low budget. Mi-am dat seama că sunt o valoroasă și că sunt acestă Donatella Bianca a României, care este copiată dintotdeauna. Acest formator de imagine și de opinie, care este apreciat cam de toate brandurile românești, care mă copiază. Sunt unii care mă apreciază și nu copiază, au stilul lor. Și mie îmi plac anumite branduri, dar asta nu înseamnă că mă duc și cumpăr rochii, le aduc la atelier și le reproduc unu la unu. Dacă îmi place atât de mult o rochie e posibil să o readaptez în stilul meu, încât am respect față de ele. Muncește, pune-ți capul la contribuție. Eu și rochia mea din 2019 și acum mi-o copiază. Dacă intri într-un cunoscut magazin din mall și întrebi dacă au rochii de Bianca Drăgușanu, vor spune că da, deși nu e adevărat, doar ca să vândă. Eu am primit de la clientele mele poze cu rochii de-ale mele, copiate unu la unu, la jumătate de preț, din magazine din Petroșani, Vâlcea, Craiova, din toate colțurile țării. Sunt firma care îmi copiază și pozele. Îmi taie capul și îmi lasă doar buzele și nasul.", a declarat Bianca Drăgușanu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Va acționa Bianca Drăgușanu pe cale legală?

În mod normal, s-ar putea acționa pe cale legală, pentru a pune capăt problemei, însă Bianca Drăgușanu nu o va face. Iată care este motivul.

"Nu am ce să fac pe cale legală, pentru că dacă nu a făcut Versace și Coco Chanel, crezi că o să fac eu? Dacă voiau să închidă bazarul din Turcia îl închideau? Nu. Faptul că eu sunt copiată îmi arată cam cât de șmecheră sunt eu. Dacă mă uit pe site-ul lor am minim 20 de rochii copiate. Nu le-a pus un nasture în plus în minus. Și eu mă mai inspir, dar nu unu la unu, că e penibil.", a mărturisit Bianca Drăgușanu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

