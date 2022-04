Bianca Drăgușanu nu este invitată la nunta cumnatei sale: "Ar fi trebuit să empatizeze un pic cu mine" | EXCLUSIV

In articol:

Bianca Drăgușanu este una dintre cele mai urmărite și apreciate persoane publice.

Bianca Drăgușanu, adevărul despre TikTok-ul făcut la adresa soacrei și cumnatei ei

Aceasta a câștigat simpatia publicului prin sinceritatea și asumarea de care dă dovadă de fiecare dată, dar și faptul că a devenit, singură, pe cont propriu, o femeie de succes.

Se știe clar faptul că Bianca Drăgușanu forează un cuplu de foarte mult timp cu un celebru afacerist, însă a cărui mamă nu a acceptat-o nici până în ziua de azi. În curând, va avea loc și nunta surorii lui, la care nu a fost invitată. Zilele acestea, Bianca a postat un TikTok în care pomenea de soacra și cumnata ei. Fanii au reacționat imediat, speculând că ar fi un atac la adresa lor.

Bianca Drăgușanu [Sursa foto: Instagram]

Contactată de WOWbiz.ro, Bianca Drăgușanu a explicat cum stă, de fapt, situația și confirmă faptul că nu este invitată la nunta surorii iubitului ei.

"E un TikTok vechi doar că lumea îl preia și îl repostează. Acolo îi declar dragostea indirect. Nu e făcut la mișto. Mi se par incredibile concepțiile alea despre cum poți să judeci un om pe care nu îl cunoști, doar prin prisma unor bârfe sau întâmplări ale trecutului care nu au legătură cu prezentul. Dacă el este într-o relație cu mine, de peste un an de zile, eu am și calități. Toate femeile au și părți bune și părți rele, dar mi-ar fi plăcut să stau de vorbă cu ea ca de la femeie la femeie și ca de la mamă la mamă. Eu cu siguranță sunt un om inteligent, pe care, dacă fiul ei mă iubește, înseamnă că am și calități. Altfel de ce se trezește lângă mine de un an jumate.", a declarat Bianca Drăgușanu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: Nuțu Cămătaru, declarație șocantă despre Monica Gabor: „Mi-a adus-o Dinu Damaschin. Am ținut-o câteva zile, era varză..- bzi.ro

Citeste si: Bianca Drăgușanu, atac fără precedent la adresa Mariei Constantin! S-a întâmplat în platoul unei emisiuni TV: „Fake sută la sută”

Bianca Drăgușanu, despre mama iubitului ei: "Dacă m-ar fi cunoscut, sigur m-ar fi iubit"

Deși a evitat de multe ori să vorbească despre acest subiect, Bianca Drăgușanu și-a deschis sufletul și a fost sinceră în ceea ce o privește pe mama iubitului ei. Cele două nu se înțeleg prea bine, motiv pentru care nu s-au întâlnit nici până în ziua de astăzi să se cunoască și să vorbească fața în față. Vedeta a făcut declarații în premieră despre cea care ar trebui să îi fie soacră și părerea ei despre situația în care se află de când formează un cuplu cu celebrul afacerist.

"Eu chiar mi-aș fi dorit să lase deoparte orgoliul, că oricum nu cred că am rănit-o eu vreodată acolo și aș fi vrut să își dea seama despre mine că sunt o femeie echilibrată, care am o afacere, un copil, îi sunt fidelă lui, suntem într-o relație de peste un an jumătate, în care nu a existat un alt bărbat în viața mea, nici măcar nu m-am gândit la alt bărbat, iar dacă vreodată am avut vreo ceartă cu el, cu siguranță nu eu am provocat-o ci doar am dat apă la moară. Chiar mi-aș fi dorit să stau de vorbă cu ea, de la femeie la femeie, să îi explic că ar fi trebuit să empatizeze un pic cu mine. Dacă ar fi cunoscut un pic situația din interior, cu siguranță m-ar fi iubit foarte tare, dacă mi-ar fi dat ocazia să ne cunoaștem.(...) Deși nu o cunosc, o iubesc, o respect și o admir, mi se pare o doamnă cochetă, frumoasă, inteligentă și mi-aș fi dorit să mă cunoască", a mărturisit Bianca Drăgușanu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Bianca Drăgușanu [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: EXCLUSIV! Bianca Drăgușanu îi dă replica lui Cătălin Botezatu, după ce a declarat că este creația lui! Pe ce loc l-a pus în topul bărbaților din România: "O să-l iubesc toată viața mea!"

Bianca Drăgușanu nu vrea să se mărite cu iubitul ei

Bianca Drăgușanu este foarte fericită și împlinită în prezent, lucru care se poate observa cu ușurință pe chipul ei. Surse apropiate vedetei ne-au confesat faptul că Bianca nu ar vrea să se mai căsătorească încă o dată, declarând în repetate rânduri că ea e foarte fericită cu ce are, viața și relația pe care le are.

Astfel, indiferent ce va urma în viitor, în ceea ce privește relația ei de cuplu, frumoasa divă preferă să se concentreze pe carieră, pe creșterea și educarea fiicei ei, Sofia, fără să ia în calcul căsătoria cu iubitul ei sau vreun alt bărbat.