EXCLUSIV! Bianca Drăgușanu îi dă replica lui Cătălin Botezatu, după ce a declarat că este creația lui! Pe ce loc l-a pus în topul bărbaților din România: "O să-l iubesc toată viața mea!"

Bianca Drăgușanu este una dintre cele mai urmărite și apreciate persoane publice. Aceasta a câștigat simpatia publicului prin sinceritatea și asumarea de care dă dovadă de fiecare dată, dar și faptul că a devenit, singură, pe cont propriu, o femeie de succes.

Bianca Drăgușanu, replică la declarațiile lui Cătălin Botezatu despre ea

Bianca Drăgușanu și Cătălin Botezatu [Sursa foto: Instagram]

Zilele acestea, Cătălin Botezatu a acordat un interviu savuros pentru WOWbiz.ro, unde, printre altele, a vorbit și despre relația pe care o are cu Bianca Drăgușanu, descriind-o așa cum o cunoaște el. A avut doar cuvinte de laudă la adresa ei, lăudând-o din toate punctele de vedere, afirmând chiar că este creația lui.

Contactată de WOWbiz.ro, Bianca Drăgușanu i-a dat un răspuns pe măsură creatorului de modă, explicând și ea la rândul ei, care este relația dintre cei doi.

"I le întorc înzecit! Cătălin, în ochii mei, este la fel, neschimbat, același bărbat fermecător, deștept, frumos. El știe. Ne-am și întâlnit recent, ne-am văzut într-un club. Mie una mi se pare normal să avem relația asta și cred că și lui la fel. E clar că avem un respect și niște sentimente frumoase unul față de celălalt și cred că asta fac oamenii inteligenți. Știu că mă iubește, că mereu face asta, îmi ia apărarea în fața haterilor. Este un om pe care eu o să îl am la suflet toată viața mea, pe care o să îl iubesc, care o să fie important pentru mine." , a mărturisit Bianca Drăgușanu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Pe ce loc l-a pus Bianca Drăgușanu pe Cătălin Botezatu, în top 10 bărbați din România?

Bianca Drăgușanu și Cătălin Botezatu [Sursa foto: Instagram]

Bianca nu s-a abținut din oferit detalii și l-a descris și ea pe celebrul designer.

Aceasta afirmă că a urmat mereu sfaturile lui în materie de modă, dovadă stând evoluția ei. De asemenea, Bianca Drăgușanu a făcut și un top 10 bărbați din România, unde l-a clasat și pe Cătălin Botezatu.

"Mereu mă ghidez după ce spune el în materie de modă. Eu mereu am ținut cont de sfaturile lui și evoluția mea se vede. Este un om foarte atent la detalii, pentru că detaliile fac diferența. Mereu îl voi vedea un om valoros. Dacă ar fi să fac top 10 bărbați din țara asta, el ar fi pe primul loc. Omul este super tare, se îmbracă super bine, vorbește frumos, corect gramatical, este genul de om de la care ai mereu ce învăța. Este top of the top. Nu există nimeni ca persoană publică în momentul de față să îl egaleze pe Cătălin, ca bărbat, ca orice vrei.", a declarat Bianca Drăgușanu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.