Bianca Drăgușanu nu sărbătorește Ziua Copilului pentru fiica ei: "Pentru copilul meu 1 iunie e săptămânal, dacă nu în fiecare zi" | EXCLUSIV

In articol:

Bianca Drăgușanu, prezentă la un eveniment monden, a strălucit într-o rochie plină de paiete. Într-un interviu acordat Andradei Bratovianu, Bianca a vorbit despre noua sa emisiune pe care o prezintă la Kanal D2, dar și despre ce nu suportă la un bărbat.

Bianca Drăgușanu, adevărul despre Ziua Copilului

Bianca Drăgușanu recunoaște că își răsfață destul de mult fiica, astfel că 1 iunie nu mai e atât de special. Îi cumpără frecvent ce își dorește, fapt care demonstrează cât de recunoscătoare este micuța Sofia.

Citeste si: Hemoroizi externi – cauze si metode de tratament

"Trăim în zilele în care 1 iunie e aproape zilnic, dacă nu săptămânal și atunci ce rost mai are 1 iunie? E așa fictiv. Pentru copilul meu 1 iunie e săptămânal, dacă nu în fiecare zi. Îi spun că o iubesc și îi mai dau voie să mănânce un dulce în plus. E deja măricică, are deja 6 ani jumate, nu mai vrem să ne jucăm neapărat cu jucării, pe care oricum le primește în mod frecvent. Nu m-am gândit neapărat la ceva special, dar o să mă bucur alături de ea în această zi a copilăriei, pentru că e frumos să te bucuri." , ne-a declarat Bianca Drăgușanu.

Bianca Drăgușanu, sfat de viață pentru fiica ei

Bianca a povestit în trecut faptul că nu a avut o copilărie obișnuită, lipsită de griji, și că a trebuit să lupte în viață pentru ceea ce are acum. Spre deosebire de Sofia, Bianca a rămas cu tatăl ei atunci când părinții s-au despărțit. Comunicarea mai dificilă între Bianca și tatăl ei a motivat-o să facă lucrurile diferit atunci când a devenit, la rândul ei, părinte.

Vedeta a dezvăluit, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro, ce sfat de viață i-a oferit fiicei ei, micuței Sofia.

„N-am avut o copilărie cu multe lucruri, dar, pentru că părinții mei m-au iubit și au avut grijă de mine așa cum și-au permis ei, sunt un om împlinit în ziua de azi. Cel mai important e să te iubească Dumnezeu, să ai încredere în tine și să fii sănătos. Copilul meu este una dintre micile părți din viața asta care ar putea să mă facă să sufăr, la un moment dat, dar cred că n-o va face și copilul meu este puterea mea și fericirea mea”, le-a mărturisit Bianca Drăgușanu jurnaliștilor WOWbiz.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!