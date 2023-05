Mariana Ionescu Căpitănescu, amintiri din copilăria alături de Marcela Fota și ceilalți frați! Care a fost singurul regret al artistei | EXCLUSIV

In articol:

Mariana Ionescu Căpitănescu a copilărit la țară, acolo unde oamenii erau cel mai mult ocupați cu treburile gospodărești.

Artista a fost nevoită să preia din ele încă din copilărie, așa că timpul la joacă nu a fost tocmai atât de lung pe cât și-ar fi dorit.

Între cele două surori este o diferență de 10 ani, iar Mariana Ionescu Căpăitănescu ne-a povestit cum petreceau timpul atunci când erau mici și mai ales ce făceau împreună în copilărie. Jucăriile i-au lipsit cel mai mult artistei atunci când era mică, însă odată ce a crescut ea și a început să își permită să le cumpere diverse lucruri, s-a asigurat că frații ei primesc și au jucării, tocmai pentru că știa cât de importante sunt pentru ei.

Anul acesta de 1 Iunie, Mariana Ionescu Căpitănescu are planuri mari! Artista ne-a povestit că va petrece toată ziua alături de fiica ei Tara, iar adolescenta este cea care a pregătit programul!

Mariana Ionescu Căpitănescu, amintiri din copilăria alături de Marcela Fota

Mariana Ionescu Căpitănescu a vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro și ne-a povestit cum era copilăria ea și mai ales care erau activitățile preferate.

Cele două artiste sunt extrem de apropiate, iar vacanțele împreună sunt unul dintre momentele care le fac pe amândouă fericite.

Citește și: Mariana Ionescu Căpitănescu, totul despre vacanța de vis din Oman! Cum au ales destinația: "Mi-am dorit foarte mult să merg"| EXCLUSIV

Între cele două surori este o diferență de vârstă de 10 ani așa că nu prea se jucau împreună, fiecare având activități cu copiii de vârsta ei, însă atunci când venea vorba de cântat, făceau cea mai bună echipă.

"Când eram mică, acasă, împreună cu frații mei și cu Marcela, nu prea aveam noi timp de joacă. Nu prea aveam jucării, dar joaca noastră era afară, prin curte sau pe la poartă cu copiii, unde băteam mingea. Jucam și fotbal și volei.

Cu Marcela nu mă jucam foarte mult, mai mult cântam împreună pentru că este o diferență de vârstă între noi. Ea era prea micuță ca să ne jucăm amândouă, așa că mă jucam cu fetele de vârsta mea, cu vecinele.

Citeste si: Hemoroizi externi – cauze si metode de tratament

Pot spune că partea aceasta de distracție copilărească a fost redusă la mine, pentru că deși eram micuță, aveam foarte multe sarcini, multe lucruri de făcut, exact ca un om mare. În zona rurală, la țară, sunt foarte multe treburi gospodărești pe care eu mi le-am însușit de mică, în schimb, mi-am retrăit anii de copilărie jucându-mă cu copiii mei.

De fiecare dată când am avut ocazia m-am jucat cu ei și pot spună că am mai pierdut din acea supărare că nu mi-am trăit copilăria", a povestit Mariana Ionescu Căpitănescu, pentru WOWbiz.ro.

Mariana Ionescu Căpitănescu și Marcela Fota [Sursa foto: Instagram]

"Am avut un cățeluș de cauciuc și ne-am jucat toți cu el"

Dacă ar fi să se întoarcă în copilărie, artista mărturisește că s-ar juca mult mai mult. Treburile gospodărești i-au ocupat o bună parte a timpului așa că acum ar petrece mai mult timp jucându-se și categoric și-ar dori să aibă toate păpușile de care se bucură copiii din prezent.

Citește și: „Bucuria mea” Marcela Fota, vacanță de vis la Paris, orașul iubirii! Toată lumea a crezut că a plecat alături de iubitul tinerel, dar s-au înșelat

"Cred că mi-aș dori să am păpuși, să am cu ce să mă joc. Pe vremea când eram eu mică, nu aveam jucării. Am avut un cățel de cauciuc cu care ne-am jucat toți frații și de aceea când am crescut eu, la frații mei care erau mai mici le duceam jucării pentru că știam că au nevoie și că se bucură cel mai mult.

Mi-aș dori clar să am și mai mult timp pentru joacă. Asta aș face, m-aș juca mai mult și mi-aș trăit mai intens copilăria", a mai povestit îndrăgita interpretă de muzică populară, pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: „A căzut în capcană, m-a deranjat.” Dinu Maxer i-a dat replica fostei sale soții. Ce a mărturisit artistul, după ce Deea a venit cu acuzații dure- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 31 mai 2023. Ce sărbătoare este miercuri?- stirilekanald.ro

Citeste si: „Acum ce să-i facem, să-l castrăm? Prima reacție a Ginei Matache după ce fostul ginere s-ar fi afișat cu Sore la nunta lui Smiley- radioimpuls.ro

Mariana Ionescu Căpitănescu și Marcela Fota [Sursa foto: Instagram]

Mariana Ionescu Căpitănescu, program special de 1 Iunie

De Ziua Copilului, Mariana Ionescu Căpitănescu are deja programul făcut. Fiica artistei a fost cea care a decis ce vor face și cum își vor petrece timpul și a întocmit deja o listă de activități.

Citește și: Momentul care a marcat-o pe Mariana Ionescu Căpitănescu! Totul s-a petrecut pe scenă, la începutul carierei: „Eu îi cântam și dumneaei lăcrima”

"Ziua de 1 Iunie este dedicată fetiței mele. Îmi voi petrece ziua cu Tara. Planul îl va face ea, având deja aproape 13 ani, mi-a zis că o să mă surprindă cu un program în două, eu și ea.

Sunt convinsă că vom merge la o terasă, ar vrea să mergem în parc și ar vrea să mergem puțin și la cumpărături pentru că deja ne sfătuim în ceea ce privește vestimentația, deci va fi o zi în care mă voi întoarce în copilărie împreună cu fata mea", ne-a dezvăluit artista.

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!