Bianca Drăgușanu, reacție spumoasă la adresa lui Dorian Popa, după ce a declarat că nu ar merge cu ea pe o insulă pustie: "Nu m-a ales că vrea să rămână el alfa" | EXCLUSIV

Bianca Drăgușanu este una dintre cele mai urmărite și apreciate persoane publice. Aceasta a câștigat simpatia publicului prin sinceritatea și asumarea de care dă dovadă de fiecare dată, dar și faptul că a devenit, singură, pe cont propriu, o femeie de succes.

Dorian Popa nu vrea să rămână pe o insulă pustie cu Bianca Drăgușanu

Dorian Popa a dat undă verde întrebărilor lui Cătălin Măruță la rubrica sosurilor iuți și nu s-a ferit să vorbească despre vedetele din România. La un moment dat, artistul a trebuit să mărturisească, în cadrul jocului, cu cine ar petrece trei ani pe o insulă pustie, dintre Betty Salam, Bianca Drăgușanu și Alina Eremia. Fără să stea prea mult pe gânduri, acesta a numit-o pe fiica lui Florin Salam, motivând de ce le-a refuzat pe celelalte, mai ales pe Bianca Drăgușanu.

"Cu Bianca Drăgușanu cred că e greu, cred că mă mănâncă într-un final, mă face barcă și plutește cu mine. Ceva cu mine nu s-ar întâmpla bine.", a explicat Dorian Popa.

Bianca Drăgușanu reacționează la provocarea lui Dorian Popa

Bianca Drăgușanu a transmis răspunsul ei prin WOWbiz.ro pentru Dorian Popa. Atunci când a auzit declarațiile vloggerului, diva nu s-a mai putut opri din râs.

Totuși, a ținut să îi ofere o replică asupra lucrurilor pe care le-a spus despre ea, extrem de sinceră, ca întotdeauna. Deși nu a fost cea aleasă, Bianca a avut doar cuvinte de laudă despre Dorian și a precizat care că este motivul real pentru care artistul nu a vrut să meargă cu ea pe insula pustie.

"Dorian Popa este unul din oamenii pe care eu îi apreciez extrem de mult și consider că este un exemplu pentru majoritatea oamenilor din showbiz la cât de muncitor și implicat este în tot ce face. Dar cum adică l-aș mânca? Par eu vreo mâncăcioasă? Probabil ar că nu m-ar putea controla. Cred că dacă aș fi carnivoră...bineînțeles că aș prelua conducerea, eu sunt alfa. Deși nu ne cunoaștem, decât am filmat un revelion împreună anul trecut pe vremea asta. Eu am o impresie foarte bună despre el. Repet! Consider că este un exemplu de om muncitor, implicat, transmite foarte bine tot ce are de făcut. Toate lucrurile pe care le face bine, investește banii frumos, inteligent. Este unul dintre oamenii pe care eu îi apreciez cel mai mult din showbiz. Puțini oameni sunt exemple pentru mine, dar el chiar este. Își iubește corpul, își menține viața echilibrată, este ceva la superlativ omul. Și deștept, și vorbește foarte clar, e așa din popor, e de-al nostru. Transmite tot, nu ai cum să nu îl iubești pe Dorian Popa. Dar chiar nu mă așteptam să zică așa. Nu m-a ales că vrea să rămână el alfa.", a mărturisit Bianca Drăgușanu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

A avut de comentat și despre Betty Salam, cea pe care Dorian a ales-o pentru excursia pe insula pustie. Bineînțeles, cuvintele au fost tot de bine, evidențiind calitățile fiicei lui Florin Salam.

"Și mie îmi place de Betty mult. Mi se pare un om foarte calm și bun.", a adăugat Bianca Drăgușanu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

