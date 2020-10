Bianca Drăgușanu plânge

Momente dificile în cel mai cunoscut cuplu din showbiz-ul românesc! Se pare că Bianca Drăgușanu și partenerul ei s-ar fi certat din cauza Dariei Radionova, fosta iubită a bărbatului. Ce a putut apărea pe contul de socializare al frumoasei blondine este greu de închipuit!

Motivul pentru care Bianca Drăgușanu și iubitul ei s-au certat

Între Bianca Drăgușanu și fostul ei soț au existat multe certuri în ultima perioadă. Chiar ieri, 1 octombrie, frumoasa blondină a fost suprinsă în timp ce abia se mai ținea pe picioare și era vânătă la ochi. Ceea ce a dus cu gândul la faptul că cei doi îndrăgostiți s-au certat, a fost faptul că Bianca a postat un mesaj pe contul ei de socializare. Totuși, se pare că ei au avut parte de câteva discuții mai aprinse și motivul ar fi o femeie, mai exact fosta iubită a milionarului, Daria Radionova.

Imaginea postată pe InstaStory de Bianca Drăgușanu

În urmă cu doar câteva minute, Bianca a postat două fotografii pe contul ei de Instagram cu o femeie, iar la descriere a scris că aceasta este o femeie de moravuri ușoare. De asemenea, aceasta a mai scris să este și Londra, ceea ce ne-a dus cu gândul imediat la rusoiaca Darina. Oare acesta să fie principalul motiv pentru care îndrăgostiții s-au certat în urmă cu doar o zi? Ulterior, fosta soție a lui Victor Slav a șters fotografiile.

Bianca Drăgușanu, declarații uluitoare pe Internet

Bianca Drăgușanu este o persoana foarte asumată, iar de cele mai multe ori nu se ascunde și le spune internauților și detalii mai puțin plăcute din viața ei.

„Dragii mei, astăzi am să îmi dau toate măștile jos și am să vă povestesc o dramă, care poate să aibă un final fericit. Urmează să vă fac niște dezvăluiri incendiare, să-mi dau toate măștile jos și toți ochelarii, ca să vedeți despre ce este vorba, real, în viața mea.Pentru că știu că sunteți foarte mulți care vă dați cu părerea despre viața mea și mă apreciați. Ei bine, și pentru că sunt un om foarte asumat și un om care depășește orice situație cu brio, astăzi am să vă arăt cum arată o femeie iubită, nemachiată”, a spus Bianca Drăgușanu, pe Instagram.