Bianca Pop s-a cumintit

”Am decis să stau departe o vreme. Nici nu mai beau, gata, m-am liniștit”, ne-a mărturisit, mai coerentă ca niciodată, Bianca Pop, ispita care a reușit, din primăvara acestui an, să ”dea foc” showbiz-ului.

Mai mult decât atât, a plecat departe de București. ”Sunt acasă, la mama. La Marghita, în Bihor. Nu mai aveam acte, le pierduse, nu mai aveam carduri, le-am pierdut și pe alea. Dar acum sunt cuminte, m-am retras. Nu, nu am niciun iubit, nici nu îmi trebuie acum, vreau un bărbat serios. Nu e vorba că nu mă tot caută unii sau alții, dar eu vreau un bărbat care să mă caute doar pe mine, nu pe toate din listă”, ne-a mai explicat Bianca Pop. ȘI, culmea, ne-a mai dezvăluit ea, are de gând să petreacă la Marghita mult timp de acum înainte. ”Nu zic că nu mi-e dor de București, de nebunie, dar am nevoie de o perioadă mai liniștită. Totuși, sunt supărată. Că mi-au tot atacat hackerii contul de Instagram și nu am reușit să îl recuperez. Dacă știe cineva cum să o facă, să mă contacteze”, ne-a mai spus Bianca Pop.

Bianca Pop a plecat acasa, la Marghita, si s-a linistit

În altă ordine de idei, recunoaște bruneta, a devenit mai puțin sociabilă decât înainte. ”Mai bine singură decât cu o groază de bărbați după mine și care să îmi provoace numai belele și bătăi de cap. Că știe toată lumea ce am pățit, ce ghinioane și probleme am avut. Acum sunt acasă, la mama, ne înțelegem bine, sunt mai calmă și sunt liniștită”, a mai precizat controversata Bianca Pop.

Bianca Pop a ramas fara Instagram

Bianca Pop, scandaluri pe bandă rulantă

După ce și-a făcut revenirea în showbiz cu un scandal uriaș într-un restaurant de fițe din București, Bianca Pop s-a transformat în cea mai controversată divă a mondenului românesc, iar apariția ei însemna, cu siguranță, un ”eveniment”. Astfel, la mare a fost în centrul unui scandal epocal, într-un hotel, s-a întors la București și s-a certat cu toată lumea, a fost motivul unor bătăi de stradă epice și totul a culminat în momentul în care a fost abuzată de o grupare interlopă.

„M-au sunat niște persoane, din cinci s-au făcut 35. Ne-am distrat, am băut. Mi-au pus un <cadou> în pahar. Mi-au furat banii din portofel, mi-au furat telefonul. Două zile și două nopți n-am mai știut de mine. Nu am fost violată, nu am fost bătută, am fost drogată. M-au pus să fac aceste chestii. Am ajuns să nu mai știu de mine. Tremuram de frică. Mi-a fost foarte rău, voiam să mă sinucid, plângeam chiar și după cațelul meu. Am refuzat internarea că am vrut să merg și la poliție, și la IML, dar nu am reușit”, a dezvăluit Bianca Pop despre ceea ce s-a petrecut acum câteva săptămâni și explicând, astfel, motivele pentru care a ajuns la Spitalul Floreasca din Capitală.