Bianca Pop în lacrimi

Binaca Pop trece, din nou, prin momente cumplite. După ce s-a trezit cu interlopii în fața casei și după ce a fost nevoită de nenumărate ori să depună plângeri penale pentru diferiți oameni, de această dată Bianca pare că se confruntă cu cel mai mare necaz: ispita ar fi fost drogată și violată!

Bruneta care face ravagii în showniz-ul românesc a povestit cum, în urmă cu 2 zile, aflată într-un loc despre care nu a vorbit, aceasta ar fi „inhalat prafuri”, iar în combinație cu lipsa somnului și mesele neregulate, corpul Biancăi Pop a cedat. Vedeta a chemat ambulanța iar medicii au decis să o transporte la spital, semn că ceva s-a întâmplat.

Bianca Pop a declarat că vrea să fie dusă acasă, că nu se simte deloc bine. Își dorește să meargă la IML pentru o expertiză medico-legală, pentru a putea prezenta autorităților dovezi cum că ar fi fost drogată de un cunoscut.

Ispita își propune pe viitor ca „toată lumea să intre la pușcărie”.

„Am 2 zile în care nu am mâncat nimic și nu am dormit nimic. Două zile în care am văzut mult praf, am aspirat mult praf și aștept să vină cineva să ma ducă pentru că nu vreau să mai stau, vreau să plec acasă. Adică nu vreau să plec acasă, vreau să plec la IML, vreau să fac analizeze de droguri pentru că am fost drogată. Chestii urâte, nu-mi mai pasă de nimic. Toată lumea să intre la pușcărie și cu asta, basta.”, a povestit Bianca Pop, confrom redacția.ro.