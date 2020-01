”Chiar vreau să lămuresc niște chestiuțe”, a anunțat Bianca Rus în studioul WOWbiz.ro, concurenta fiind foarte supărată de felul în care a fost tratată de Cătălin Botezatu.

”Jurații nu sunt deloc îngăduitori și sunt foarte supărată pe chestia asta. (...) Eu nu am problemă cu stilul vestimentar, critică-mă pentru stilul vestimentar... Învăț foarte puțin din criticile lor pentru că nu ni se dau foarte multe sfaturi. Dar ceea ce mă deranjează pe mine foarte tare, și toate au o limită, este că trebuie să pui punct jignirilor. Pe mine nu mă face nimeni lăptăreasă, pe mine nu mă face nimeni obraznică, eu nu sunt obraznică, nu sunt o persoană obraznică, pur și simplu îmi clarific punctul de vedere. Mie nu îmi spune nimeni întoarce-te cu fața, nu suport să primesc ordine. Critică-mi vestimentar, am înțeles, sunt prost îmbrăcată, dar... toate au o limită. Iar de asta ar trebui să țină cont domnul Cătălin (Botezatu, n. red.). (...) Maurice a zis că nu are stil ținuta mea, că e făcută de un copil de trei ani. Asta e o jignire, putea să spună că nu e inspirat...”, explică ea.

Cu toate acestea, după ce s-a ”răcorit”, Bianca Rus a schimbat tonul. ”Eu, în Gală, mi-am prezentat stilul meu. Ăsta e stilul meu, nu pot să spui că nu e bine. (...) Mi-am revizuit comportamentul după primele trei emisiuni, iar acum o să îmi revizuiesc din nou comportamentul, dar din punct de vedere stilistic pentru că e nevoie de o schimbare și vreau să se vadă o schimbare foarte mare. Îmi voi schimba tot stilul, voi apela la designeri cunoscuți, voi investi în mine, o să mă dedic 100%”, a promis concurenta de la ”Bravo, ai stil! Celebrities”.

Mai mult, ea a explicat și de ce și-ar dori ca jurații să fie mai îngăduitori cu ea. ”Tocmai pentru că am fost grasă, sunt foarte demoralizată și cu psihicul la pământ când mi se spune că sunt oribilă, că sunt lăptăreasă, când sunt jignită legat de aspectul fizic. Asta mă deranjează... Când mă faci să îmi pierd curajul în mine ca om, deja este o problemă. Și eu sufăr de această problemă. Când este ceva personal la adresa mea, mă demoralizez, mă fac vânătă la față, nu mai pot să vorbesc și pică sufletul din mine... Ceea ce mi se întâmplă. Pun la suflet, mă duc acasă și sufăr foarte tare. Iar asta nu e bine, nu vreau să ajung la un spital și să îmi supăr părinții”, a mai spus Bianca Rus de la ”Bravo, ai stil! Celebrities”.

Bianca Rus și Cătălin Botezatu s-au certat pentru o jachetă

”Mie nu mi s-a părut normal ca dv să nu vă cunoașteți creația (…) Era o jachetă din colecția Cătălin Botezatu, purtată într-o prezentare de modă de către un manechin celebru. Eu am achiziționat-o acum 10 ani, pentru că vă iubeam enorm. Mi-am cumpărat-o din respect, să am și eu o piesă Cătălin Botezatu”, a spus Bianca Rus.

Cătălin Botezatu: De unde ai cumpărat-o?

Bianca Rus: Nu-mi aduc aminte, știu de prezentarea unde am văzut-o.

Cătălin Botezatu: Fii atentă, Bianca. Eu fac și lenjerie pentru bărbați, pentru femei, fac și șosete. Știu orice produs pe care l-am creat de-a lungul vieții și am 53 de ani. Și recunosc orice piesă vestimentară. Chiar dacă tu susții acum că acel sacou, pe care tu ai făcut niste adăugiri, ai pus niște pietre, tu spui că-mi aparține, eu îți spun că nu-mi aparține.

Bianca Rus: Nu puteți spune asta pentru că a fost în prezentare și avea etichetă Cătălin Botezatu

Cătălin Botezatu: Asta e problema, vreau să-l aduci, să mă uit la el, pentru că poate există cineva care i-a pus o etichetă. Mi-ar fi util să aflu de unde l-ai cumpărat, pentru că eu nu am avut niciodată magazin acolo unde zici tu (….) Este o poveste contrafăcută din toate punctele de vedere.

Scandalul a continuat până în momentul jurizării, iar Cătălin Botezatu a fost extrem de dur cu ea. ”Tu ai acum o salopetă de clown, ai pus o chestie de lăptăreasă pe cap, și o chestie de toreador roșie pe deasupra, și ai pretenția ca eu să te jurizez bine si să recunosc o porcărie pe care tu susții că ai cumpărat-o de la mine. Și n-ai nici stil, și îți dau și notă că m-am enervat foarte tare. Dacă puteam să-ți dau 0, îți dădeam. N-ai stil și ești chicioasă la maximum”, a încheiat nervos, Cătălin Botezatu.

Bianca Rus de la ”Bravo, ai stil! Celebrities” a slăbit 53 de kilograme înainte de a intra în competiția de la Kanal D

Bianca Rus a trecut printr-o intervenție de micșorare a stomacului, în urma căreia a slăbit 53 de kilograme. „Acum am 53 de kilograme. mănânc sănătos, mănânc puțin. Astăzi, de exemplu, am mâncat o salată de creveți. Fără uleiuri, fără nimic care să fie prăjit. E o dietă bazată pe tot ce am eu nevoie. Fac și sport. Iau în serios și sportul. Îmi place să mă încălzesc 10-15 minute, după care fac bandă, bicicletă, cardio…. Nu mi-e poftă de nimic”, povestea Bianca Rus în cadrul unei emisiuni tv.

După ce a ajuns la greutatea dorită, Bianca Rus s-a remarcat ca o artistă cochetă, așa că a decis să intre în competiția de la KanalD ”Bravo, ai stil! Celebrities”, iar în emisiune se ceartă cu Cătălin Botezatu.