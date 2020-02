Bianca și Livian, cel mai iubit cuplu din casa Puterea Dragostei, s-au despărțit. Se pare că vina este a lui Livian, care spune că se află în impasul de a alege între Bianca și familia lui. Bianca se aștepta într-un fel sau altul la despărțire, după ce Livian s-a îndepărtat de ea, dar cu toate acestea nu s-a putut abține să nu plângă în fața camerelor de filmat.

Citeste si: Bianca de la „Puterea Dragostei”: „Nu sufăr după Livian! El suferă mai mult decât mine...are o problemă...În șase luni de zile, aproape o dată pe săptămână i-am sugerat să ne despărțim”

Citeste si: Ella de la Puterea dragostei, mesaj emoționant pentru Jador! Ce a povestit după plecarea lui din casă

Bianca: Nu vreau să trag de tine, să te forțez, să mă rog de tine.

Livian: Nu am așteptările astea.

Bianca: Dacă simțeam asta făceam... am știut, am știut că tu nu spui. Îmi tot vin în minte imagini și îmi vine să plâng, dar nu altceva. De ce-i acum nu-mi vine să plâng. Am învățat câte ceva. Poate așa a fost să fie. Mi te-a adus Dumnezeu, am învățat, am avut momente frumoase. Eu sunt ok. O să plâng dar, o să-mi treacă.

Livian: Nu a luat nimeni pe nimeni. Eu oricând o să fiu pentru tine. Mă uit la tine și mi-e ciudă când te văd cum ești, dar în același timp sunt și mândru.

Bianca: Nu m-aș fi gândit, de aia sunt așa șocată.

Livian: Eu știam foarte bine cum e situația și o dată ce ieșeam, eu trebuia să renunț ca să fiu cu tine. Și acum am așteptat.

Andreea Mantea, luată prin surprindere de vestea despărțirii dintre Livian și Bianca

Ajunsă în casa Puterea Dragostei, Andreea Mantea a aflat cu stupoare, alături de ceilalți concurenți, că Bianca și Livian s-au despărțit. Andreea Mantea a încercat să afle care sunt motivele despărțirii și le-a dat voie celor doi să stea împreună pentru a se gândi mai bine asupra deciziei.

Livian: Se cunoaște foarte bine situația de acasă. Dacă vreau o familie cu ea, renunț la familia mea de acasă. Și nu e asta problema. Când am fost conștient de chestia asta.

Andreea Mantea: Cum adică nu o să fie? De ce să nu fie?

Livian: Ea este o femeie care conduce, care e tare, e capabilă de multe.

Andreea Mantea: De asta ai ajuns să iubești.

Livian: Simt că m-am pierdut și eu pe mine. În ultima perioadă nu am mai fost eu. Ea este prima femeie pe care o iubesc, dar m-am pierdut pe mine. Ea, ca să fie bine trebuie să nu fie ea și ne batem cap în cap. Clacăm amândoi. Acum sunt în poziția în care trebuie să aleg între cele mai importante femei din viața mea. Nu mi-a cerut nimeni așa ceva.

Livian nu a vrut să spună care este ce-a de-a doua femeie din viața lui, dar a dat de înțeles că situația este una foarte sensibilă.

Concurentul de la Puterea Dragostei spune că de câteva luni simte că nu este apreciat la adevărata lui valoare și că relația dintre el și Bianca nu mai este așa cum ar trebuie să fie. Livian spune că sunt zile în care sentimentele dintre el și Bianca sunt bune, apoi situația dintre ei se răcește.

, a mai spus Livian în cadrul emisiunii Puterea Dragostei.