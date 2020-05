Bianca și Livian de la Puterea dragostei s-au împăcat!

In articol:

Cele două au postat un live în urmă cu puțin timp în care au anunțat că cei doi s-au împăcat, după mai multe săptămâni de certuri.

„S-au împăcat, oficial! Oare cât o să dureze împăcarea asta? Oare Livian a primit foarte mult hate în ultima săptămână de când se joacă cu fetele. Nu am crezut și am întrebat o fată aseară și a zis că da. Am mai întrebat și alt două fete și au zis că da. Felicitări! Ne bucurăm foarte tare pentru că Bianca a suferit în ultima perioadă, dar asta nu înseamnă că nu se poate juca în continuare cu Ramona”, a declarat Reea.

Livian de la Puterea dragostei, acuzații grave la adresa Biancăi: „Mă acuză că stau cu alți bărbați”

Bianca și Livian au avut o nouă dispută în emisiunea Puterea dragostei. Concurentul i-a adus acuzații grave fostei lui iubite.

După o joacă între concurenții din casă, Bianca a decis să părăsească emisiunea nervoasă. Faptul că Ella a lovit-o cu o pernă a umplut perna pentru brunetă. Concurenții au bănuit că motivul supărării Biancăi este legat de flirturile lui Livian cu Ella, dar adevărul este altul. Motivul ar fi o discuție dintre cei doi, care a avut loc în weekendul trecut, la trei dimineața. Livian a intervenit și a povestit varianta lui a poveștii.

„La ora trei dimineața, vorbesc cu Bianca, aud voci pe fundal și râde. Am întrebat-o ce se aude și a început să râdă. I-am închis și a doua zi mi-a zis că n-am auzit voci, mi-a zis că-s paranoic. Știe că-s paranoic și se folosește de asta. Dacă știa că-s paranoic, de ce a băgat motivul televizorului?”, a mărturisit Livian. (Citeste si: Livian de la Puterea dragostei s-a dat de gol! Când va avea lor marea finală a emisiunii)