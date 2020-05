Elena Ionescu a spus totul despre divorțul de la notar! 

In articol:

Anul trecut, pe 13 septembrie, lumea showbiz-ului din România era surprinsă de știrea că Elena Ionescu a divorțat de soțul ei, modelul Răzvan Stanciu, în ciuda faptului că aveau un bebeluș.

Inițial, postarea Elenei pe adresa de socializare a fost una seacă, și fără multe amănunte, însă, după ce bărbatul a apărut în compania altor femei, cântăreața a decis să spună mai multe lucruri.

”Eu nu m-am căsătorit ca să divorţez. M-am căsătorit ca să am o familie, un copil. Aşa a fost să fie. Probabil că s-a stins la momentul potrivit. Dragoste cu sila nu se face. Când doi oameni nu se mai respectă, deja mult din relaţie s-a pierdut. Eu respect, dacă pot să îmi asum o calitate este respectul faţă de persoana de lângă mine şi faţă de mine. Toţi greşim, după greşeală se întâmplă nişte lucruri sau nu. Cineva îşi asumă sau nu, poate să susţină o situaţie sau nu. Categoric (n.r. a fost ceva de neiertat) altfel, încă eram împreună. Eu iubesc cu totul în general şi sunt cu totul în orice. Când conştientizezi nişte lucruri, nu poţi să spui decât că a fost cel mai bine pentru amândoi aşa. Prefer să păstrez ce a fost frumos, să nu arunc cu nămol în ce a fost, pentru că avem un copil”, a mărturisit faimoasa de la Survivor România într-o emisiune de televiziune.

După o perioadă, imediat ce a semnat actele de separe, Elena Ionescu a dat mai multe detalii. ”Noi am divorțat de comun acord, la notar, fiindcă așa a fost cel mai bine pentru amândoi. Nu am avut nimic de împărțit. Slavă Domnului, într-un an și ceva de căsnicie, nu au fost lucruri să ne pună în situația de a alege. În fine, nu este ușor să treci printr-un divorț, dar întotdeauna este cineva sus, acolo, alături de noi, și sunt convinsă că puterea asta pe care eu o am acum, să mă simt după toate lucrurile astea eliberată, susținută, mă determină să mă simt bine. Am un copil pentru care merita să lupt, de aceea, pentru el, voi menține oarecum legătura cu Răzvan”, a spus faimoasa de la Survivor România.

Elena Ionescu a spus totul despre divorțul de la notar, dar a comentat și fotografiile care apăruseră atunci în media cu Răzvan și fosta iubită. ”Am văzut imaginile din presă, omul alege ce este mai bine pentru el, să fie sănătos, pentru mine este importantă cariera în momentul de față, copilul meu. Fiecare trece cum poate peste un divorț, știi cum e... Eu am să suplinesc pentru copil educația lui, necesitățile lui și ce implică totul de acum înainte, sunt responsabilă întrutotul. Și sunt convinsă că atâta timp cât este lângă mine nu îi va lispi absolut nimic, fiindcă voi face tot ce îmi stă în putință ca lui să îi fie bine”, a conchis cântăreața.