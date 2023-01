Biografie Anda Adam. Vârstă, carieră, avere, familie. Artista a renunțat la Harvard în favoarea muzicii

In articol:

Născută în București, într-o zi de aprilie din 1980, Anda Adam avea să devină una dintre cele mai iubite cântărețe din industria muzicală românească.

Anda Adam s-a născut pe data de 27 aprilie 1980, în București și se numără printre cele mai cunoscute artiste din România. Celebra artistă a fost pasionată de muzică încă din adolescență. În anul 1999, Anda Adam și-a făcut intrarea în showbiz-ul românesc cu piese „Nu mă uita”, ce încă este fredonată de fanii săi, la mai bine de 20 de ani de la lansare.

Despre copilăria sa, Anda Adam are amintiri extrem de frumoase.

Artista a povestit despre momentele speciale petrecute alături de bunici, de care își aduce aminte întotdeauna cu drag.

„Stăteam mai mult la bunici, părinții lucrau amândoi, taică-meu era campion, sportiv de performanță. În vacanțe, aveam adevărate ritualuri cu bunicii. Plecăm cu cei din partea tatălui la munte, iar cu bunicii din partea mamei făceam picnicuri. Mergeam cu păturica să mâncăm, la pădure. Am avut o copilărie foarte frumoasă, de care-mi aduc aminte cu placere.” a povestit Anda Adam.

Studii Anda Adam. Artista a renunțat la Harvard în favoarea muzicii

Anda Adam a absolvit Liceul George Călinescu din București, remarcându-se prin note foarte bune. Artista învăța foarte bine, catalogându-se drept o „tocilară” și își dorea să aibă o carieră într-un domeniu precum matematica sau informatica.

După terminarea liceului, Anda Adam se pregătea să plece la studii în străinătate, la Harvard. Însă soarta avea alte planuri pentru ea, întrucât în acea perioadă a devenit faimoasă prin lansarea piesei „Nu mă uita”. Astfel, Anda Adam a ales să rămână în țară și să renunțe la Harvard, urmându-și pasiunea pentru muzică. În cele din urmă, Anda Adam a urmat studiile Facultății de Relații Economice Internaționale, din cadrul ASE București.

Cu ce bărbați s-a iubit Anda Adam

Printre cele mai mediatizate relații pe care le-a avut Anda Adam a fost cea cu Victor Slav. Cei doi au fost împreună timp de șase ani și au pus punct relației în 2012.

Mai târziu, în 2015, Anda Adam a început o relație cu Sorin Niculescu, cu care are împreună o frumoasă fiică în vârstă de șase ani. Totuși relația dintre Anda Adam și tatăl fetiței sale nu a funcționat, iar cei doi au ales să divorțeze.

„Orice om este liber să facă ce vrea cu viața lui. Eu unul nu o să îmi spăl rufele în public, nu am făcut-o și nu am să o fac niciodată. Nu am fost atras de atenția publicului. Nu am apărut nici când au fost subiecte frumoase sau importante în viața noastră, mai ales acum să vorbesc despre mama copilului meu. Ce contează ce probleme avem noi? Eu nu întreb pe nimeni despre familia lui! Anda este liberă să facă ce crede ea că e mai bun pentru viața ei. Are tot dreptul și merită orice își dorește. Cred că acum este și puțin dezorientată și, oricum, trecem cu toții printr-o perioadă dificilă, dar pentru mine este un om deosebit care m-a ajutat în viață și cândva, mi-a demonstrat că m-a iubit. Și mai presus de orice, este mama lui Eveline.”, spunea Sorin Niculescu la momentul divorțului, potrivit atenastars.ro.

Cine este soțul Andei Adam

După mai multe relații eșuate, Anda Adam și-a găsit, în sfârși, fericirea alături de actualul său soț. Bărbatul se numește Yosif Eudor Mohaci și este din Arad, locuind pentru mai mult timp în Franța și Elveția. Bărbatul a mai fost căsătorit în 2018 și are o fetiță de șase ani, Nicole.

În urmă cu doar câteva săptămâni, în apropierea Crăciunului, cei doi au dat fanilor vestea că s-au căsătorit, în timp ce erau în vacanță.

„Voiam să vă dorim sărbători fericite și să vă anunțăm că astăzi, noi…ne-am căsătorit. Suntem aici cu părinții”, a spus Anda Adam.

Anda Adam a fost cerută în căsătorie într-un mod la fel de special, în timpul unei vacanțe în Cappadocia, într-un loc în care zburau zeci de baloane.

„Am avut parte de o experiență inedită, într-o locație în care zboară zeci de baloane. A pregătit un shooting foto cu un fotograf de acolo și a pus la cale o cerere în căsătorie. A fost unul dintre cele mai frumoase momente din viața mea și nu pot decât să îi mulțumesc pentru asta. Este o destinație pe care voiam să o vizităm de mult timp. Bineînțeles că m-am gândit că ar fi superb, odată ajunși acolo, să facem și o ședință foto, este foarte instragamabil locul.

El, între timp, a pus la cale, fără ca eu să știu, toate detaliile ca să îmi facă surpriza, să pregătească momentul cererii în căsătorie. Am ajuns eu ca o floricică, la 5 dimineața, la ședința foto. Când am terminat de fotografiat și m-am întors la iubitul meu, el deja era în costum, cu cutia cu inelul pregătite; s-a așezat în genunchi și m-a întrebat dacă vreau să fiu soția lui. A fost foarte emoționant, nu mă așteptam, am plâns de bucurie…

Toți oamenii din baloane care treceau pe deasupra noastră ne felicitau și ne făceau cu mâna. A fost ca într-un film, parcă nici nu îmi vine să cred că a fost totul o realitate. Nu mai credeam sau nu mai speram că o să se întâmple acest lucru”, povestea Anda Adam, potrivit romaniatv.ro.

