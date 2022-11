Biografie Virgil Ianțu. Vârstă, studii, carieră, familie. Vezi care este numele real al prezentatorului TV

In articol:

Biografie Virgil Ianțu. Vârstă, studii, carieră, familie. Vezi în ce oraș s-a născut prezentatorul, dar și când a pășit pentru prima dată într-un platou de televiziune.

Virgil Ianțu. Biografie

Virgil Ianțu, numele său real Virgil Gătăianțu, s-a născut pe 20 februarie 1971, în Timișoara. Acesta a crescut într-o familie modestă, alături de fratele său Florin Gățăianțu.

Virgil Ianțu iși amintește cu drag de perioada copilăriei, precum și momentul în care a hotărât să renunțe la cursurile de vioară, după absolvirea Liceului de Muzică din Timișoara.

„Eram cu mama, am amintirea asta foarte bine întipărită în mintea mea, (aveam 5 ani), la Colegiul Național de Artă "Ion Vidu". Era un profesor de pian, care dădea tonul, trebuia să îl recunoști cu vocea ta. Când să ne pregătim să plecăm, m-a felicitat, și exact în acel moment, profesoara i-a propus mamei mele, să aplic la cursurile teoretice pentru preșcolari, profesoara insistând de asemenea, să mă învețe vioară, cu condiția să mă înscriu la clasa ei. Acesta a fost doar începutul, am muncit mult, și am intrat la Corul Madrigal, trebuia să plătesc 70.000 lei, echivalentul unei Dacia, în vremea aceea”, a declarat Virgil Ianțu.

Virgil Ianțu. Studii și carieră

Virgil Ianțu a absolvit Colegiul Național de Arta Ion Vidu, din Timișoara, apoi a continuat studiile la Universitatea de Muzica București, pe care a absolvit-o în 1995. A fost admis în Corul Madrigal în următorul an.

Virgil Ianțu își începe cariera de solist în Corul de Cameră Madrigal, în trupa “The 50’s”, 1995-2004, cu care câștigă la Mamaia, în 1998, locul 3, la secțiunea creație, cu cântecul lui Petru Mărgineanu, "Fiecare zi".

De asemenea, și-a continuat cariera și în radio, prezentând emisiuni la Stația de Radio București. În 2000, Virgil Ianțu debutează în televiziune, prezentând emisiunea „Vrei să fii milionar?”, în premieră pentru România.

Virgil Ianțu a fost prezentatorul multor emisiuni, precum: Vrei să fii miliardar?, Copiii spun lucruri trăsnite și Te crezi mai deștept?. În prezent, Ianțu prezintă emisiunea „Câștigă România!” la televiziunea publică.

Biografie Virgil Ianțu. Vârstă, studii, carieră, familie. Vezi în ce oraș s-a născut prezentatorul. [Sursa foto: MediaFax Foto]

Virgil Ianțu. Familie

Virgil Ianțu, unul dintre cei mai populari prezentatori din România, nu este căsătorit, dar formează un cuplu cu Roxana Alexandru, de mai bine de 15 ani. Cei doi s-au cunoscut pe platourile de filmare de la emisiunea „Vrei să fii milionar?”. Aceștia au împreună o fiica, Jasmina.

„Ca în orice familie, suntem ocupați, alergăm și nu ne ajunge niciodată timpul, deși am realizat în ultima vreme că, paradoxal, cu cât mă grăbesc mai puțin, cu atât am mai mult timp. Ce încercăm noi, și reușim, este să petrecem timp împreună. Este extrem de valoros pentru dezvoltarea emoțională a Jasminei și pentru sănătatea întregii familii. Din fericire, am respectat aceste lucruri și mă bucur enorm când văd rezultatele”, a declarat Virgil Ianțu pentru revista Unica.

Surse: wikipedia.org, unica.ro