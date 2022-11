In articol:

La saltea sau în bancă? Unde e cel mai sigur loc sa îți ții economiile. Vezi care sunt părerile specialiștilor, dar și care este declarația guvernatorului BNR, Mugur Isărescu, referitoare la inflație.

Unde e cel mai sigur loc să îți ții economiile?

Principalele metode de economisire în România sunt fie un produs bancar (cont de economii, depozit), fie „ la saltea”. Conform unor studii realizate de agenția de cercetare TNS NIPO pentru ING Bank, "În rândul consumatorilor români există percepția eronată ca, pentru a economisi, 'la bancă' este necesară o sumă semnificativă, 40% dintre românii cu economii aleg să își țină banii într-un cont curent si 30% dintre ei aleg să economisească 'la saltea'.

Astfel, o proporție semnificativă dintre cei care economisesc nu primesc dobânda pentru economiile lor", au explicat oficialii ING, pentru Ziare.com.

Citește și: Ajutor financiar pentru plata facturilor la energie în valoare totală de 1400 de lei. Banii se acordă în două tranșe în 2023

La saltea sau în bancă? Unde e cel mai sigur loc sa îți ții economiile [Sursa foto: PixaBay]

Unde își țin românii banii

Românii au păreri împărțite când vine vorba de propriile economii, de păstrarea banilor la saltea sau într-un cont bancar.

Citeste si: Cine îl însoțea pe Culiță Sterp în mașină, chiar în timpul accidentului. De unde veneau cei doi, și unde se îndreptau- kfetele.ro

Citeste si: Una dintre surorile implicate în incidentul cu părintele Calistrat, filmată când hărțuiește un alt călugăr. Ea este cea care a provocat scandalul – FOTO, VIDEO- bzi.ro

Din cauza scumpirilor din ultima vreme, românilor le este din ce în ce mai dificil să stabilească o sumă fixă de bani pentru economii. Astfel, mai mult de o treime din ei consideră că e nevoie de o sumă mai mare de bani pentru un cont la bancă.

Potrivit unui studiu Reveal Marketing Research, aproximativ 2% dintre ei nu reușesc să economisească, iar 50% vor să minimalizeze plățile cash.

Acest studiu prezintă cum gestionează românii economiile și cum aleg ei să le investească acum, în pragul unei posibile crize economice la nivel național.

Citește și: De ce nu este bine să amâni ratele bancare. „Cu banca nu te joci”

La saltea sau în bancă? Unde e cel mai sigur loc sa îți ții economiile [Sursa foto: PixaBay]

Inflația, în continuă creștere

Guvernatorul Băncii Naționale, Mugur Isărescu, a declarat în cadrul conferinței de presă de prezentare a Raportului trimestrial asupra inflației că s-a creat o iluzie în ceea ce privește scăderea dobânzilor, acest lucru nefiind posibil dacă inflația nu coboară.

Dobânzile vor rămâne la aceleași niveluri, cel puțin până când inflația se va apropia de 8%.

„Nemulţumirile se păstrează pentru că s-a creat iluzia, şi acesta este motivul intervenţiei mele, că dobânzile vor veni în jos. Nu au cum să vină în jos până când inflaţia nu vine în jos. Dobânzile faţă de rata inflaţiei sunt scăzute. Deci ele vor rămâne la nivelurile actuale, cel puţin până când inflaţia se va apropia de 8%. Că se mai plimbă în jur de 8 în plus, în minus, într-adevăr, poate că şi controlul Consiliului Concurenţei i-o fi influenţat, nu am de unde să ştiu, poate şi declaraţia mea, să zicem. Ce puteau să zică? Băi, iar l-aţi supărat pe Guvernator. Nu m-au supărat deloc. Le-am atras atenţia că sunt în faţa unui tăvălug mediatic şi că nu pot să trateze, cum mi-a spus mie un bancher odată, când i-am spus "Măi, fiţi şi voi mai atenţi!", poate că şi asta ştie şi a făcut o înţelegere, "Fiţi şi voi mai atenţi!". "Domnul guvernator, vă uitaţi prea des la televizor". Zic "Măi, eu trebuie să mă uit la televizor pentru că opinia publică şi percepţia publică face parte din mediul în care lucrăm. Nu luăm decizii aşa aiurea". Dar eu cred că cel mai mult influenţează nivelul Robor-ului pe termen scurt, over- night, o săptămână şi la 3 luni nivelul de lichiditate. Acum sunt sigur că nivelul de lichiditate...lichiditatea s-a îmbunătăţit”, a declarat Mugur Isărescu, potrivit Agerpres.

Citește și: Românii cu pensii mici pot primi 4000 de lei în luna ianuarie. Anunțul a fost făcut de Marcel Ciolacu

La saltea sau în bancă? Unde e cel mai sigur loc sa îți ții economiile [Sursa foto: PixaBay]

Surse: ziare.com, agerpres.ro, digi24.ro.