Marius Tucă a povestit că, printre alte măsuri pe care le-a luat pentru a se izola de ceilalți membri ai familiei sale, după ce s-a îmbolnăvit de COVID-19, a fost să nu se mai apropie de propriul câine.

Marius Tucă: ”Dacă ținem la animale, trebuie să le izolăm”

Tucă a povestit că și animalele pot face coronavirus și chiar a citat dintr-un studiu care spunea că șansele de infectare a animalelor cu stăpâni testați pozitiv cu noul coronavirus sunt mai mari decât la cele care nu au stăpâni bolnavi.

”Animalele de companie care locuiesc cu pacienți COVID-19 sunt de 8 ori mai predispuse la infectare. Eu am izolat câinele, și n-am făcut-o întâmplător. Mi-a fost teamă să nu se îmbolnăvească.

Mie mi se pare incredibilă cercetarea asta. Atenție pentru cei care au animale. Și noi iubim animalele de companie. Dacă ținem la ele trebuie să le izolăm exact precum... sau noi să ne izolăm în momentul în care avem COVID-19 și avem animale în casă, fie că este vorba de pisici sau câini”, a povestit Marius Tucă la show-ul care îi poartă numele, de la Aleph News.

Prezent în studio, medicul Adrian marinescu de la Institutul Matei Balș, a vorbit și el despre pericolul la care sunt expuse animalele în compania oamenilor care suferă de coronavirus.

”Din familia mare a coronaviruslui, animalele pot face infecții, iar acum venim și cu dovada că pot face SARS-COV-2. În plus, câinii pot fi asimptomatici. Un asimptomatic transmite mai departe”, a spus Adrian Marinescu.

Tucă: ”Nu puteam să strâng un pahar în mână”

„N-am avut niciun simptom. După 18 zile am avut un test negativ. Felul desăvârșit cum am fost tratat la Balș trei zile. La două săptămâni după ce am ieșit din spital, au început problemele, nimeni nu m-a avertizat. A început astenia, oboseala, mi-era foarte greu uneori să traversez strada. Nu puteam să strâng un pahar în mână, astenie marcantă, după cele două săptămâni de izolare în casă, era la fel de greu să traversez strada, după o saptămână am început să-mi recapat forțele – o sfârșeala incredibilă, mă întrebam dacă m-am vindecat sau nu, poate dura 2-3 luni situația post-covid“, a mai povestit Marius Tucă la Aleph News.