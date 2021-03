Blestemul hoților care au dat spargere la casa Andreei Marin! Ce destin sumbru au avut Soare, Moflea și Moldoveanu?! EXCLUSIV

In articol:

Andreea Marin a fost vizitată de hoți weekendul trecut, însă aceștia au declanșat alarma de la vila Zânei din nordul Capitalei, așa că au preferat să dispară rapid, fără să-și mai ducă la capăt planurile de îmbogățire.

4 ani și jumătate de închisoare pentru un furt de 1.000 de lei

În urmă cu câțiva ani, însă, Andreea Marin chiar s-a trezit cu hoții în casă. Aceștia au furat câteva lucruri nu foarte valoroase. Destinul lor a fost însă mai degrabă sumbru.

Soare, Moflea și Moldoveanu sunt poreclele celor trei spărgători care și-au încercat norocul în urmă cu 6 ani la casa Andreei Marin. Cei trei au furat bunuri în valoare de 1.000 de lei pentru care s-au ales cu pedepse cuprinse între 2 ani și jumătate și 4 ani și jumătate. Ei au trebuit s-o despăgubească pe vedetă și să-i mai plătească și despăgubiri morale de 1.300 de lei.

Astăzi, toți cei trei bărbați au noi probleme cu legea, semn că ”blestemul” de la casa Andreei Marin chiar funcționează.

Ce s-a ales de hoții care au spart casa Andreei Marin?

Georgian Marius C, zis Moldoveanu, de exemplu, a fost prins anul trecut conducând fără permis, i s-a întocmit un dosar penal și riscă să se întoarcă la închisoare pentru că este recidivist. El se află momentan sub control judiciar și nu are voie să părăsească orașul de domiciliu fără să anunțe poliția.

Citeste si: Decizia radicală pe care a luat-o Mirela Vaida după ce a fost atacată în direct- bzi.ro

Citeste si: Momente grele pentru Andreea Marin! Casa celebrei prezentatoare tv a fost ținta hoților

Marian Alexandru S. zis Moflea a promis că se face băiat cuminte când a ieșit din închisoare, însă în 2018 a comis-o din nou. El s-a anturat cu câțiva indivizi și au furat bunuri de valoare din casa unui medic. El a primit 5 ani de închisoare iar în acest moment încearcă să convingă judecătorii să-l lase să plece mai devreme acasă.

Andreea Marin, ținta hoților

În fine, Dragoș Sever C zis Soare este singurul care se află în libertate. După ce a scăpat de pedeapsa în cazul Andreei Marin, el a mai făcut o oprire de un an și jumătate la penitenciarul Rahova, tot pentru furt calificat. A fost eliberat condiționat în ianuarie 2020 și de atunci s-a ținut departe de alte infracțiuni.

Citeste si: Andreea Marin, primele declarații după ce hoții au încercat să îi spargă casa: „Ar fi dezamăgiți...”

Interesant este că Andreea Marin i-a iertat pe cei trei infractori, după ce aceștia au arătat că regretă faptele lor. Totuși, ”blestemul” i-a ajuns, pentru că nici unul n-a avut parte de o viață liniștită.