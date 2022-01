Boala cu care a fost diagnosticat Nea Mărin! Și mama lui s-a luptat cu aceeași afecțiune: "Habar n-aveți prin ce trec. Am scuipat sânge"

In articol:

Nea Mărin i-a obișnuit pe cei de acasă să fie mereu o fire plină de energie, însă în spatele zâmbetului pe care îl afișează stau povești mai puțin cunoscute de telespectatori.

În urmă cu mai mult timp, în cadrul emisiunii pe care o găzduia, bărbatul a recunoscut că suferă de o afecțiune rară, pe care a moștenit-o de la mama lui.

Nea Mărin: "Habar n-aveți prin ce trec, am scuipat sânge"

Emisiunea lui Nea Mărin a devenit cunoscută în toată țara, după ce bărbatul a găzduit cele mai cunoscute figuri din showbizul românesc. La acea vreme, printre vedetele care l-au ajutat pe coregraf să facă față responsabilităților s-a numărat și Bianca Drăgușanu.

Nea Mărin [Sursa foto: Facebook]

La un moment dat, în timpul filmărilor, frumoasa blondină i-a spus lui Nea Mărin că nu se simte prea bine, din cauza durerilor puternice de gât. Deși se aștepta să fie înțeleasă, coregraful de muzică populară i-a dat imediat replica: "Mai bolnav sunt eu. Mâine mă duc să-mi fac analize la plămâni. Habar n-aveți prin ce trec eu. Am scuipat sânge.", a declarat Nea Mărin pe atunci, în cadrul emsiunii pe care o modera.

Nea Mărin [Sursa foto: Facebook]

"Moștenesc de la mama un ficat care nu elimină grăsimile"

După dezvăluirea care i-a lăsat mască pe cei prezenți la filmări, Nea Mărin nu s-a ferit să povestească cu ce probleme de sănătate se confruntă. Bărbatul a explicat că a moștenit o afecțiune de la mama lui, care îi provoacă numeroase probleme medicale: "N-am avut nimic grav, moștenesc de la mama un ficat care nu elimină grăsimile și am probleme. Și-a făcut toată lumea griji, am primit multe telefoane, am fost să îmi fac niște analize la Fundeni acum 20 de ani.

Sunt ok, drept dovadă i-am alergat pe dracii ăștia două luni de zile. Mănânc foarte sănătos acum, țin regim. Eu n-am mâncat carne de porc timp de 18 ani și acum am mers pe la Maramureș și am început din nou.", a mai spus Nea Mărin, în cadrul aceleiași emisiuni.

