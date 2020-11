Boala de care suferă Gabriela Cristea o poate distruge! Ce trebuie să facă vedeta în fața suferinței care chinuiește milioane de români

Gabriela Cristea are mari probleme cu dantura

Mai exact, Gabriela Cristea suferă de o boală pe care, din păcate, o au sute de mii, chiar milioane de români, chiar dacă nu au diagnosticat-o corect: paradontoză.

”Sunt în revizie tehnică. Încep să mă tunez, să mă reconfigurez. Am fost la dentist să îmi refacă toată dantura, că mi-au scris oamenii pe Instagram că am dinții strâmbi. Și eu le-am zis că sunt naturali, așa m-a înzestrat natura. Mă duc pentru că după 4 ani am ajuns în sfârșit la dentist și m-am trezit că am parodontoză. Fără să am niciun simptom, dar mă rezolv”, a spus Gabriela Cristea la o emisiune TV.

De altfel, medicii susțin că debutul parodontozei nu este unul sesizabil, marcat de dureri sau stări acute de disconfort. Primele semne (sângerarea gingivală, inflamarea gingiilor, dureri ușoare) sunt adesea ignorate, în loc să fie un semnal de alarmă care să aducă pacientul la cabinetul stomatologic.

Gabriela Cristea e una dintre cele mai iubite vedete de la noi

Din păcate, mai precizează specialiștii, paradontoza poate să se transforme într-o boală foarte gravă. Cele trei stadii ale parodontozei sunt: gingivita (afecțiune reversibilă), parodontita superficială și parodontita profundă/avansată (afecțiuni ireversibile). În cazul parodontitei superficiale sau ale parodontitei profunde tratamentul este unul complex și pot apărea simptome mult mai grave, precum mobilitatea dinților și infecțiile gingivale. Pentru că osul și țesuturile sunt afectate, există inclusiv riscul pierderii danturii. Din acest motiv, de altfel, Gabriela Cristea pare decisă să intervină stomatologic cât timp se mai poate face ceva, în caz conrat vedeta riscând pe lângă pierderea unor dinți și suferințe cumplite care pot duce chiar și la operații destul de complexe.

Din fericire, deși este una dintre principalele cauze ale pierderii dinților, parodontoza este o boală care poate fi prevenită foarte ușor, printr-o igienă corespunzătoare, o alimentație echilibrată și vizite periodice la stomatolog.

Gabriela Cristea stie cum sa isi rasfete fanii

Gabriela Cristea a anunțat că vrea să slăbească

În altă ordine de idei, după ce va rezolva problema danturii, Gabriela Cristea a estimat că are nevoie să dea jos 10 kilograme, iar apoi va avea silueta perfectă pe care o dorește. De asemenea, vedeta TV a declarat că are grijă de sănătate și ia vitamina C pentru a ajuta sistemul imunitar. ”O să intru la o cură de slăbire mai drastică un pic. Mai am de dat cam vreo 10 kilograme și atunci sunt ca trasă prin inel. Nu mă stresez foarte tare. Iau Vitamina C ca să mă imunizez”, a explicat Gabriela Cristea ”La Măruță”