Gabriela Cristea a trecut prin momente cumplite! Cu ce probleme s-a confruntat prezentatoarea de televiziune: "Simțeam că nu mai pot..."

Viața de mămică nu este una deloc ușoară, iar acest lucru îl poate confirma și Gabriela Cristea. Cu toate acestea, se pare că cele două fetițe, Victoria și Iris, au dus-o de multe ori pe cunoscuta prezentatoarea de televiziune la epuizare. Totuși, frumoasa brunetă a reușit să se pună repede pe picioare.

Gabriela Cristea, momente dificile în viața de familie

Gabriela Cristea se simte foarte bine în rolul de mămică, mai ales că are două fetițe superbe, însă nu s-a gândit niciodată la faptul că acest rol va putea deveni obositor, la un moment dat. Se pare că Victoria și Iris, fetițele pline de energie la vârsta aceasta, au reușit, totuși, să o ducă pe mama lor în anumite momente în care a simțit că nu mai are puterea necesară pentru a merge mai departe.

„Toată viața am visat la momentele de joacă și veselie petrecute cu fetele mele. Le admiram in secret pe femeile care se jucau cu atata drag si tandrete cu cei mici, dar niciodată nu mi-am inchipuit ca viața de mamică poate să te extenueze, uneori pana la epuizare. Am trecut și eu prin momente cand simteam ca nu mai pot și nu știam cum sa merg mai departe”, a scris ea pe Instagram.

Deși începuse să se simtă din ce în ce mai obosită, Gabriela a reușit să găsească un remediu pentru oboseală. După cum declară ea, se pare că a apelat la niște vitamine.

„Intr-un moment ca acesta am intrat într-o farmacie, și așa am descoperit vitaminele. Am ales atunci varianta efervescenta cu care mă împac bine si astăzi, iar pentru soțul meu, capsulele sunt ideale. În perioada aceasta ne ajută la intărirea imunitații, iar complexul de vitamine, minerale si extrase naturale sunt energie bună pentru minte si trup”, a continuat Gabriela Cristea.