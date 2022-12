Bogdan de la Ploiești confirmă că a înșelat-o pe Cristina Pucean? Mesajul public la care toți fanii au sărit cu reacții: "A plecat la alta"

In articol:

Vestea că Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean s-au despărțit i-a luat prin surprindere pe fanii celor doi. Manelistul a fost cel care a anunțat prima oară că a întrerupt colaborarea profesională cu dansatoarea, iar aceasta a confirmat, ulterior, că nu mai formează un cuplu.

Bogdan de la Ploiești, replică subtilă, după de Cristina Pucean l-a acuzat că a înșelat-o

Deși nu au dezvăluit momentan motivul pentru care s-au separat, se pare că artistul este cel care i-a greșit blondinei.

Subiectul momentului sunt nimeni alții decât Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești și despărțirea lor. Se scuză, se acuză, dar până la urmă adevărul doar ei îl știu. Mulți cred că, de fapt, cei doi se iubesc în continuare, dar fac tot scandalul drept o strategie de marketing. Nici și Cristina și nici Bogadn nu par să arate acest lucru, ba dimpotrivă, dansatoarea a trecut deja la atac, publicând imagini cu artistul și o altă fată în ipostaze romantice, acuzându-l public că a fost înșelată, de unde și despărțirea.

După aceste acuze, toată lumea aștepta reacția lui Bogdan de la Ploiești și cumva a apărut.

Imediat după postarea Cristinei, Boier Bibescu, managerul lui artistului, a postat un mesaj subtil, ca o replică asupra acuzațiilor. Mai exact a lăsat să ruleze cu scris mare, pe un ecran negru, versurile uneia dintre cele mai de succes melodii de-ale lui Bogdan de la Ploiești. Versurile sună așa:

Citeste si: „Cele mai frumoase poze pe care mi le-a făcut vreodată.” Lia Bugnar, adevărul despre despărțirea de Anghel Damian- kfetele.ro

Citeste si: Ea este tânăra care a murit în cumplitul accident de la Iași. Avea doar 29 de ani şi era mama unui băiețel- bzi.ro

Astfel, cumva i s-a dat de înțeles Cristinei Pucean, că acesta este caracterul fostului ei iubit, de cuceritor, ar fi trebuit să se aștepte că va avea admiratoare și că nu trebuia să pună atât de mult suflet în relație. Fanii au reacționat imediat și au fost de aceeași părere, unele comentarii fiind: "Auzi Cristino, unde ți-a fost capul?", "Deci clar a zis omu, Cristina nu i-a dat lumea peste cap si a plecat la alta domnișoară", "Pentru Cristina...Urât Bogdane!!!".

Cristina Pucean îl acuză pe Bogdan de la Ploiești de infidelitate

Toată lumea credea sau cel puțin așa s-a înțeles din dezvăluirile lui Bogdan de la Ploiești, că el ar fi fost cel care i-a dat papucii blondinei. Ei bine, lucrurile nu au stat chiar așa, iar dansatoarea a făcut lumină. Ea ar fi luat decizia radicală, după ce l-ar fi prins pe el cu altă femeie, cel puțin asta susține Cristina Pucean că s-ar fi întâmplat.

Mai mult decât atât, Cristina Pucean a publicat și câteva imagini compromițătoare cu cel care i-a fost iubit și presupusa femeie cu care i-ar fi fost infidel. Fotografiile cu artistul și respectiva domnișoară au apărut în urmă cu doar câteva minute pe pagina dansatoarei. Fanii au reacționat imediat, când au văzut postarea cu mesajul șocant.

„Exact cum v am promis, am ajuns acasă si încep sa va povestesc ce și cum legat de acest om fara scrupule… BOGDAN DE LA PLOIESTI!



Acesta este MOTIVUL pentru care m am despartit de Bogdan. Mi-a ajuns sa ma denigreze toată lumea si sa se creada ca Bogdan a pus punct relației. Am muncit multi ani ca sa ajung aici și nu accept sa fiu tratată așa de un bărbat! Sper sa fiți alături de mine pana la capat! NU ACCEPT SA FIU ÎNȘELATĂ!!!”, a scris Cristina Pucean pe contul de socializare.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!