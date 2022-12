Culiță Sterp, primele declarații după ce s-a scris că a ucis un om. Artistul a spus tot adevărul: „M-ați făcut recidivist, m-ați făcut criminal. Asta nu o să rămână așa”

In articol:

Ultima perioadă din viața lui Culiță Sterp a fost una extrem de tumultuoasă. După ce a provocat un accident în Cluj-Napoca, în spațiul public s-a rostogolit și informația conform căreia, în 2016, la Caransebeș, ar fi fost protagonistul unui alt eveniment rutier, soldat atunci cu decesul unui bărbat.

Informație care, ulterior, s-a dovedit a fi falsă, căci cel care a provocat accidentul din trecut ar fi fost un alt bărbat, dar care poartă același nume, fiind vorba doar de o coincidență în acest sens.

Culiță Sterp vrea să i se facă dreptate, după ce imaginea i-a fost denigrată

Însă, mulți au crezut cele spuse în spațiul public, prezentate ca fiind adevărate, motiv pentru care acum Culiță a luat cuvântul și a spus tot adevărul, venind și dovezi în fața tuturor.

Manelistul spune că nu va lăsa situația așa, ba chiar a trecut la fapte, acționând în instanță împotriva celor care l-au incriminat pentru o așa faptă dură.

”Astăzi vreau să vă vorbesc despre știrea care circulă, cum că eu aș fi avut un accident în 2016 și aș fi omorât un om. Am înțeles că ați vorbit despre accidentul recent, am înțeles că ați stat la mine în fața porții, am înțeles că m-ați hărțuit de a trebuit să îi zic unuia faza cu nevastă-ta, nu mai puteam. Dacă era unul în locul meu, cred că dispărea de mult, dacă nu era tare ca om, cum sunt eu. Am înțeles că mi-ați denigrat și hărțuit familia, dar nu pot să accept și să înțeleg minciuna. Cum puteți să dați la televizor, vorbesc de două posturi pe care le-am și dat în judecată și am să le cer daune morale și materiale... Cum puteți să dați, nu că aș fi omorât un om, voi ați pus direct: Culiță Sterp a omorât un om în anul 2016. M-ați făcut recidivist, m-ați făcut criminal. Asta nu o să rămână așa. Este peste puterea mea de înțelegere, ați știut că este coincidență și tot ați dat în mine, am surse printre voi și știu că ați știut că e coincidență, ați vrut să-mi stricați imaginea, plus că l-ați băgat pe unu în direct să zică că e fiul decedatului”, a spus Culiță Sterp, pe canalul său de YouTube.

Mai mult decât atât, manelistul nu vrea să se oprească aici, ci spune că împreună cu echipa de avocați care-l reprezintă va cere socoteală și celui care a acceptat să mintă public despre faptele ce i s-au pus în spate.

Oferind și o dovadă în acest sens, a faptului că omul care a făcut declarații publice despre el a spus numai minciuni, fiind vorba despre relația dintre manelist și tatăl său.

”Cum puteți să plătiți un om care să spună minciuni, o să-l acționez și pe omul ăla în judecată. Cum să-l sune tata pe omul ăla, când el nu mai stă cu noi din 2014, eu vorbesc cu el o dată la jumătate de an”, a mai declarat manelistul.

De asemenea, el trage un semnal de alarmă și pentru fanii săi, care au crezut informațiile conform cărora este vinovat de moartea unui om.

Culiță Sterp subliniază faptul că dacă în 2016 ar fi făcut o asemenea faptă, acum, în urma accidentului din Cluj, ajungea direct după gratii.

Mai mult decât atât, manelistul declară că are toată încrederea în justiția din țara noastră și speră ca cei vinovați să plătească, așa cum și el o face acum pentru problemele pe care le-a creat la Cluj.

”Dacă în 2020 aș fi primit pedeapsă, acum, cu al doilea accident, aș fi fost la pușcărie, nu eram liber, acum vorbesc și cu oamenii care au crezut minciunilor ăstora. Eram recidivist, dacă aș fi avut eu accident. Eu am încredere în justiția din România că o să-și facă treaba și cu cazul meu, și cu cazul acesta. O să se facă dreptate, v-am zis că nu rămâne așa, ne vedem în instanță, nimeni nu e mai presus ca legea, fiecare o să plătească, așa cum plătesc și eu pentru accidentul pe care l-am făcut acum”, a mai adăugat artistul.