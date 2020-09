Bogdan Drăghici, președintele asociației TATA

In articol:

Avocatul Bogdan Drăghici, acuzat că și-a agresat fiica vitregă în vârstă de 10 ani dar și fetița unui apropiat, a fost ascos din arestul preventiv unde s-a aflat în ultimele 13 luni și a fost plasat în arest la domiciliu. Decizia Tribunalului București este definitivă.

Bogdan Drăghici TATA nu are voie să ia legătura cu fiicele lui sau cu fosta soție

Bogdan Drăghici a contestat decizia luată pe 18 septembrie de Judecătoria Sectorului 2, prin care i se prelungea cu 30 de zile arestul preventiv iar judecătorii i-au dat câștig de cauză. Bogdan Drăghici, președintele asociației TATA fusese arestat pe 21.08.2019, fiind acuzat de viol și corupere de minori.

Bogdan Drăghici, alături de fiicele lui

Citeste si: Narcisa Guță, din nou în fața judecătorilor. De data asta cine o mai scapă? - evz.ro

Bogdan Drăghici nu are voie să-și părăsească domiciliu fără permisiunea instanței și nu are voie să se ia legătura cu cele două fiice ale sale, cu cealaltă fetiță care îl acuză de hărțuire sexuală. De asemenea, el nu are voie să comunice cu fosta soție, cu tatăl celeilalte fetițe și cu alți martori implicați în proces. În cazul în care va încălca aceste obligații, Drăghici riscă să se întoarcă în spatele gratiilor. Avocatul are voie să-și părăsească imobilul doar pentru a se prezenta în fața instanței sau pentru procurarea mijloacelor esențiale de existență.

Acuzat că și-a abuzat fiica timp de 3 ani

Bogdan Drăghici este acuzat că și-a violat fiica vitregă timp de 3 ani, după o plângere a fostei soții a avocatului. Aceasta și-a acuzat fostul soț că a profitat prima dată de fiica ei în momentul în care ea se afla în Germania. Ulterior, fiica a fost audiată de procurori, iar aceasta a confirmat spusele mamei sale.

Între timp, a apărut și o altă victimă: fiica unui client al avocatului Drăghici. Aceasta spune că bărbatul a avut un comportament ”nepotrivit” față de ea și că nu vrea să mai aibă de a face cu acesta. Tatăl fetei apelase la Bogdan Drăghici pentru a obține custodia fetei, după un proces de divorț.

Bogdan Drăghici a respins toate acuzațiile aduse asupra lui și o acuză pe fosta lui soție că vrea să-l distrugă și să-i ia copiii, care inițial au rămas în custodia lui.