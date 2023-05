Bogdan Ioan, totul despre momentul în care l-a impresionat pe toboșarul lui Michael Jackson. Povestea artistului care și-a văzut visul cu ochii: "Nu îmi venea să cred" | EXCLUSIV

In articol:

Talentul lui Bogdan Ioan nu a cucerit doar în România, ci a ajuns chiar și peste graniță, acolo unde a fost remarcat de toboșarul lui Michael Jackson.

Artistul a discutat cu jurnaliștii WOWbiz.ro și ne-a povestit exact ce s-a întâmplat și mai ales cum a reacționat atunci când a văzut că videoclipul lui a devenit viral.

Bogdan Ioan a cucerit rapid publicul din România cu vocea sa reușind să câștige un celebru show de talente în 2018. Tânărul artist a luat contact cu muzica de la o vârstă foarte fragedă, piesele de la Queen sau hit-urile lui Michael Jackson fiind ascultate adesea de părinții săi. Michael Jackson l-a cucerit de când era foarte mic și a fost o adevărată sursă de inspirație în drumul său.

Odată ce a cunoscut succesul, Bogdan Ioan și-a deschis sufletul în fața jurnaliștilor WOWbiz.ro și ne-a povestit cum a început drumul său în muzică, dar și cum l-a inspirat starul tuturor timpurilor. Vedeta are și o poveste amuzantă, căci înainte să moară marele artist, își rezervase bilet pentru unul dintre concertele ce avea să le susțină la Londra.

Bogdan Ioan, totul despre momentul în care l-a impresionat pe toboșarul lui Michael Jackson

Pe Tik-Tok, Bogdan Ioan este viral, iar clipurile sale au ajuns până la urechile toboșarului lui Michael Jackson. Sugarfoot nu a rămas indiferent când a văzut cum a reprodus artistul român un fragment din celebra piesa "They don`t care about us" așa că l-a repostat pe contul său cu un duet și i-a adus doar cuvinte de laudă.

Citește și: Maurice Munteanu, acid cu privire la outfitul uneia dintre concurentele de la “Bravo, ai stil!”: “Îți dau cuvântul meu că mă transform acum, pe loc, în Miley Cyrus!”

Artistul ne-a povestit cum a avut loc acest moment și mai ales ce a simțit în momentul în care a văzut că celebrul Sugarfoot i-a distribuit interpretarea.

"Fiind în România, nu știu dacă multă lume știe, este mai greu să ieși din țară în afară cu conținut și atunci am avut o perioadă când chiar am făcut o probă și am încercat să postez ca și când aș fi fost eu în UK, iar expunerea a fost alta.

Am început să postez pe contul acela tot ce făcusem în România, mai ales chestiile cu Michael Jackson și am avut surpriza ca după aproximativ o lună să văd că toboșarul lui a reacționat la un clip de-al meu. Nu îmi venea să cred, mai ales că eu nu am avut ocazia să-l văd pe Michael Jackson live și faptul că un om care a cântat alături de el 30 de ani a apreciat ce am făcut a însemnat enorm.

Eu am refăcut corul din "They don`t care about us", cor care a fost tras din mai multe voci, cor care a fost tras din vreo 20 de voci care au cântat în timp real. Eu am încercat să reproduc acest cor folosind doar vocea mea, folosind mai multe emisii și el practic a apreciat treaba aceasta.

Citeste si: Deea Maxer a vorbit pentru prima dată de divorțul dintre ea și Dinu Maxer! Motivul pentru care nu se mai înțelegeau: „Nepotrivire de caracter, irascibil, violent verbal”- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Înalt oficial rus: un nor radioactiv se îndreaptă spre Europa- stirileprotv.ro

Eu m-am uitat de mai multe ori, am vrut să văd dacă chiar este el. A fost ceva WOW", a explicat Bogdan Ioan, pentru WOWbiz.ro.

Bogdan Ioan [Sursa foto: Facebook]

Bogdan Ioan, totul despre drumul în muzică și cine l-a inspirat încă de mic

Artistul Bogdan Ioan are o poveste impresionantă. Înainte de cântat, a fost dansul, iar Michael Jackson a fost cea mai mare sursă a inspirației sale. Cântărețul și-a deschis sufletul și ne-a povestit cum a început drumul său în muzică și cum a trecut de la viața de arhitect la lumina reflectoarelor.

Citește și: Emily Burghelea a ajuns la capătul puterilor. Blondina nu s-a mai putut abține și a cedat: „Cred că o să intru în depresie”

" Am avut contact de mic cu muzică bună. Părinții mei și nașul meu îmi puneau muzică bună, începând cu Michael Jackson, Queen, toată muzica veche de unde a plecat, din punctul meu de vedere, toată muzica de azi. Aveam o oarecare tangență cu muzica, dar până la 16 ani eu nu am știut că pot cânta.

Am făcut patru ani pian, dans sportiv vreo 11 ani, iar treaba cu Michael Jackson o am încă de mic. Îmi amintesc când lansa piesele, doar că le vedeam doar la TV, când apăreau. Nu exista atunci YouTube și țin minte că mă pregăteam să intru în clasa a IX-a și apăruse YouTube. Am văzut cât material există cu el pe net și nu numai piesele, concertele și chestii mai rare cu el în studio.

Mă interesa foarte mult cum compunea, iar primă fază eu am vrut să învăț să dansez ca el. Veneam de la liceu, ajungeam acasă în jur de șapte seara, mâncam, mă închideam în cameră și părinții știau că trebuie să îmi fac temele, dar eu mă uitam cu căștile pe urechi și încercam să reproduc fiecare mișcare a lui.

Repetam acolo în dormitorul meu, până într-o zi când am zis că vreau să și când ca el. Așa cu o inconștientă a vârstei pentru că vorbim despre unul dintre cei mai mari artiști. Atunci am început să mă înregistrez cu un microfon foarte ieftin de calculator. Am studiat un pic pe net, mi-am luat un program cu care îmi dădeam tonalitatea mult mai jos și din momentul acela, fiind obsedat și având o pasiune așa mare, eu nu m-am gândit că s-ar putea să nu îmi iasă. Eu am zis că trebuie să studiez, să învăț să cânt și eu așa", a mărturisit el.

Michael Jackson a fost o adevărată inspirație pentru Bogdan Ioan, iar astăzi cântărețul este convins că așa a fost voia destinului.

Citeste si: „Gravidenia nu este o boală” Lia Bugnar, reacție tranșantă la adresa lui Theo Rose- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 20 mai 2023. Ce sărbătoare este sâmbătă, cu o zi înainte de Sf. Constantin și Elena?- stirilekanald.ro

Citeste si: Adevărul despre presupusul "scandal" în care este implicat David Popovici. Ce s-a întâmplat, de fapt, în fața liceului în care dublul campion mondial dă BAC-ul: "Te dau în judecată, să fie clar"- radioimpuls.ro

"Eu am avut o pasiune pentru el, am vrut să cânt ca el și cei din jur mi-au spus că avem un timbru asemănător. Mi se pare că a fost foarte interesantă toată situația, parcă destinul a vrut asta", a mai adăugat Bogdan Ioan.

Bogdan Ioan [Sursa foto: Facebook]

Bogdan Ioan visa să-l vadă pe Michael Jackson pe scenă

Întrebat dacă ar urca alături de Sugarfoot pe aceeași scenă, Bogdan Ioan a fost cât se poate de categoric, iar dacă ar fi să aibă această șansă nu ar refuza niciodată. Mai mult decât atât, artistul ne-a dezvăluit că își rezervase bilet la unul dintre ultimele concerte ale starului, ce ar fi urmat să aibă loc la Londra.

Avea trei zile la dispoziție să cumpere biletul în 2009, însă în cea de-a doua a venit și tragica veste că Michael Jackson s-a stins din viață.

"Aș urca chiar de mai multe ori, ar fi o onoare pentru mine. Este unul dintre cei mai mari toboșari, lăsând la o parte faptul că a cântat alături de Michael. Pentru mine ar fi onoare fantastică, tocmai pentru că eu nu am apucat să-l văd pe Michael și chiar când a venit în România aveam 2 și 6 ani.

El când a murit, eu îmi găsisem un bilet la ultimele lui concerte din Londra, țin minte că rezervasem biletul pe un site și aveam trei zile la dispoziție să-l cumpăr. Eu am aflat asta exact la ora când a fost anunțat, de la un coleg. Dormeam pentru că a doua zi aveam proba la Română la Bac. Când mi-a spus că a murit Michael i-am închis telefonul instant.

Am dat pe CNN, am văzut că nu mă minte și am început să plâng în hohote efectiv. Parcă murise cineva din familie așa simțeam", ne-a dezvăluit el, în exclusivitate.

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!