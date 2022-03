Bogdan Mocanu are planuri mari de viitor! Din ce vrea tânărul să ajungă să facă bani: „Am zis să fructific cumva imaginea mea”

In articol:

Bogdan Mocanu este extrem de iubit de multă lume, iar tânărul a adunat o comunitate generoasă de fani în mediul online. Ei bine, acesta a ajuns în sufletele admiratorilor lui prin prisma carismei, dar și a sincerității de care a dat dovadă de-a lungul timpului, asta pentru că împărtășește cu fanii săi absolut tot ceea

ce se întâmplă în viața sa.

Așa s-a întâmplat și recent, căci după ce în urmă cu câteva luni anunța că și-a îndeplinit visul și a reușit să-și achiziționeze casa mult dorită, recent, Bogdan Mocanu a dezvălut că ar vrea să se lanseze în afaceri, declarând astfel și care ar fi planurile sale în acest sens.

Bogdan Mocanu: „Va trebui să îmi caut încă o sursă de venit”

Tânărul speră că în curând va termina și casa pe care a achiziționat-o cu câteva luni în urmă, rămânându-i de făcut amenajarea interioră, care ia ceva timp. Astfel, după ce și aspect va ajunge la final, Bogdan Mocanu se gândește să facă ceva care să-i aducă un venit și să investească niște bani pentru a-și deschide o afacere.

Așadar, potrivit declarațiilor sale, tânărul s-a gândit să își fructifice imaginea, printr-o frizerie, printr-un coafor, cosmetică sau poate chiar masaj, însă nu s-a hotărât deocamdată privind acest aspect, tot ceea ce știe până acum este că vrea doar să fie un domeniu în care să interacționeze mai mult cu oamenii.

”Cu ajutorul lui Dumnezeu o să termin proiectul cu casa, după care mai am așa niște plăceri de-ale mele pe care vreau să mi le îndeplinesc, iar după va trebui să investesc în ceva, va trebui să îmi caut încă o sursă de venit și am zis să fructific cumva imaginea mea.Nu știu, poate frizerie, poate coafor, poate cosmetică, poate masaje, ceva în care se interacționează mult cu oamenii”, a spus Bogdan Mocanu pentru un post TV.

Totodată, Bogdan Mocanu a mai continuat, spunând că prin ceea ce ar vrea el să facă își dorește să ajungă la oamenii care „iubesc frumosul, care iubesc să se îngrijească, care au grijă ei”. Tânărul a mai adăugat că statutul de persoană publică nu este deloc profitabil când vine vorba de partea financiară, motiv pentru care se simte nevoit să ia măsuri și să investească o sumă de bani pentru a avea o sursă de venit constantă.

”Vreau să ajung la oamenii care iubesc frumosul, care iubesc să se îngrijească, care au grijă de ei. Să fii cunoscut sau ”vedetă” nu prea e profitabil, adică nu prea aduce bani. Sunt foarte, foarte mulți oameni cunoscuți pe care, nu știu… multă lume îi apreciază așa, dar financiar nu au o situație foarte bună, din păcate, oameni care poate chiar ar merita să trăiască mai bine, nu au făcut ce a trebuit să facă la vremea lor”, a continuat el.

Bogdan Mocanu își dorește să devină tată

În urmă cu ceva timp, Bogdan Mocanu a declarat că își dorește tare mult să devină tată, asta după ce a reușit să-și îndeplinească visul și să-și achiziționeze locuința la care visa. Mai mult decât atât, tânărul a dezvăluit că ar vrea ca primul său copil să fie băiat, însă are o presimțire că, de fapt, sexul bebelușului va fi diferit de dorințele sale.

„Pas cu pas.(...) Vreau un copil. Asta cu casa s-a îndeplinit anul trecut. Eu in fiecare an am un obiectiv. Dacă anul trecut mi-am luat casa, acum vreau copil. Sa fiu al naibii dacă nu îl fac. Abia aștept. Și iubita mea la fel, abia astepta. Toată viața am zis ca vreau băiat dar am niște sentimente ca o sa fie fata. O sa fiu foarte atașat. M-a inițiat fiul iubitei mele", a declarat Bogdan Mocanu, în urmă cu ceva timp, pentru un post TV.

