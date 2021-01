Bogdan Mocanu de la Puterea Dragostei, a dat detalii despre relația amoroasă pe care o are cu o focoasă brunetă.

Bogdan Mocanu de la Puterea Dragostei, detalii despre relația pe care o are cu o focoasă brunetă, după ce s-a despărțit de Andra Voloș.

Bogdan Mocanu de la Puterea Dragostei, detalii despre relație

Bogdan Mocanu a trecut peste despărțirea de Andra Voloș și s-a cuplat cu o brunetă mai mare decât el. Vedeta de la Puterea Dragostei , a dat amănunte despre noua sa relație. Bogdan Mocanu a spus la TV că iubita lui nu este din lumea showbiz-ului. Cei doi îndrăgostiți s-au mutat împreună.

”Este brunetă, este mai matură decât mine cu mai mulțișori ani, dar nu contează. Nu trebuie să fie o relație în care doar unul îl consumă pe celălalt, ne consumăm reciproc și e foarte mișto. Este cunoscută, nu neapărat artistă, dar nu vreau să spun cu ce se ocupă. Pe Instagram am văzut-o pentru prima oară”, a spus Bogdan Mocanu.

Bogdan Mocanu[Sursa foto: Instagram]

Bogdan Mocanu a uitat-o pe Andra

Bogdan Mocanu este fericit în noua relație și a uitat-o complet pe fosta iubită. Vedeta și-a deschis sufletul și iubește din nou.

„Da, nu mai sunt singur. S-a terminat demult relația cu Andra. S-a terminat și perioada aia de doliu cum ar veni, doliu sufletesc. Am suferit, pentru că după ce ne-am despărțit tot apăreau noutăți și eram așa dezamăgit zilnic, până când a început să nu mă mai deranjeze și în sfârșit am reușit să-mi deschid inima. Nu am lăsat nimic, s-a întâmplat pur și simplu, iar asta face să fie foarte intens. Nu ne-am mutat împreună, dar petrecem foarte mult timp împreună. ”,a declarat Bogdan Mocanu.