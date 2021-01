Bogdan Mocanu, despre fata pe care Jador încearcă să o uite la Survivor România: „Când se va întoarce acasă va alerga direct în brațele ei”

In articol:

Jador a dezvăluit la Survivor România că a acceptat să participe, în special, pentru a o uita pe fosta lui iubită. Cântărețul a declarat de-a lugul timpului că este singura fată pe care a iubit-o cu adevărat, însă s-a ajuns la un punct în care nu mai este fericit.

Din acest motiv, el s-a decis ca experiența din Republica Dominicană să îl trasforme în bine. Bogdan Mocanu de la Puterea dragostei, unul dintre cei mai buni prieteni ai lui Jador, a vorbit de ce experiența de la Survivor România înseamnă atât de mult pentru artist.

„S-a dus acolo să uite de o fată, are el o fată acasă pe care o iubește. Vă zic tot acum. După tot succesul ăsta după ultimul an de muncă și succes, avea nevoie de o chestie care să îl aducă cu picioarele pe pământ și experienta asta este ce are nevoie ca să își aducă aminte de origini și să își pondereze stările. Orice om, când are foarte mult succes, are tendință să nu mai aibă contact cu realitatea, el a vrut să nu îl ia valul, să anticipeze chestia asta. Pe insula aia, el e baza”,a declarat Bogdan Mocanu , la emsiunea „Ștafeta mixtă”.

Bogdan Mocanu, la emisiunea „Ștafeta mixtă”[Sursa foto: Captură YouTube]

Jador este interesat de Alexandra Stan! Bogdan Mocanu l-a dat de gol

Deși

a plecat la Survivor România cu gândul la fosta iubită, Jador speră să se întoarcă cu el la... Alexandra Stan. Bogdan Mocanu a mărturisit că Jador i-a spus, înainte să plece în Republica Dominicană, că o simpatizează pe celebra cântăreață. Cu toate acestea, Bogdan Mocanu este sigur că prietenul său se va întoarce, din nou, în brațele fostei iubite. (

„Când a plecat mi-a spus că scopul lui principal este să uite de o fată. Are o fată la care se gândește mai mult și l-a cam marcat și a rămas cu gândul acolo și îl înțeleg. Eu i-am spus că atunci când se va întoarce acasă va alerga direct în brațele ei și experiența asta nu o să-l ajute să o uite. El spune că se va întoarce și va fi curățat sentimental. I-am zis „Dacă te prind acasă cu Alexandra Stan…” Și mie mi-a mai zis de Alexandra golanul. Nu e ok să îți faci relație acolo, nu are cum să țină. Jador, dacă te combini cu Alexandra Stan, să te combini acasă, nu acolo”,a mai adăugat Bogdan Mocanu.