„Survivor Romania” a cucerit inimile romanilor! Electrizantul reality a plasat Kanal D, si aseara, pe primul loc in audiente, pe toate categoriile de public

Romanii au ales si aseara „Survivor Romania”! A patra confruntare din Republica Dominicana a plasat Kanal D pe primul loc in preferintele publicului, pe toate targeturile monitorizate. Statia a inregistrat 10,1% Rating si 28,0% Share, la nivelul publicului din intreaga tara, 6,8% Rating si 23,8% Share, la nivelul publicului Comercial, si 7,6% Ratig si 22,3% Share pe targetul All Urban.

1.793.000 de telespectatori din intreaga tara au urmarit, in medie, in fiecare minut al difuzarii, competia stransa de pe trasee, dar si modul cum se desfasoara viata concurentilor cand nu sunt la jocuri.

Minutul de aur, inregistrat la 22:27, a adunat in fata micului ecran, la Kanal D, 2.068.000 de privitori.

Rasturnari de scor spectaculoase si adrenalina pura, asa s-ar putea caracteriza, pe scurt, ceea ce au urmarit milioanele de oameni la „Survivor Romania”. Faimosii au avut parte de prima lor victorie, la jocul de recompensa (undite cu care concurentii isi vor putea procura hrana), in urma unei stafete mixte de infarct, la finalul careia Culita Sterp a inscris pucul castigator in plasa.

Jocul s-a desfasurat pe un traseu ce le-a pus probleme concurentilor pentru ca trebuia traversat cu o roata uriasa, pe care cate doi jucatori din fiecare echipa o echilibrau din viteza, pe rampe fixe sau mobile.

Indemanarea de la final facea diferenta, in strigatele celor aflati pe margine. Doua accidentari i-au tinut cu sufletul la gura pe fanii show-ului. Majda, de la Faimosi, si Andreea Mosneagu, de la Razboinici, au avut nevoie, dupa impactul cu roata, de interventia medicului.

Georgiana Lupu, de la Razboinici, a fost suspendata din concurs, in urma scandalului pe care l-a generat in tabara albastrilor cu o zi in urma, urmand ca o decizie sa fie luata in ceea ce priveste viitorul ei in concurs.

In aceasta seara, de la ora 20:00, urmeaza o batalie epica: prima confruntare pentru imunitate! Nu pierdeti, asadar, o noua fila din batalia dintre Faimosi si Razboinici, „Survivor Romania”, astazi, de la 20:00, la Kanal D!