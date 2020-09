Bogdan Mocanu, fost concurent la Puterea Dragostei

E deranj mare între Bogdan Mocanu și Liviu Guță. Fostul concurent de la Puterea Dragostei i-a trimis un mesaj dur cântărețului, iar acesta i-a dedicat un vlog.

Bogdan Mocanu către Liviu Guță: ”Nu te văd bine”

”Te respect pentru că am crescut cu melodiile tale, dar sfatul meu este să te adaptezi vremurilor noastre, că la câte vizualizări faci cu vlogurile unde nu te legi de noi, ”ăștia de la Puterea Dragostei” sau de nume consacrate, nu te văd bine trăind din vlog. Mult succes pe viitor”, i-a scris Bogdan Mocanu lui Liviu Guță.

Mocanu s-a arătat deranjat de faptul că Liviu Guță i-a criticat pe cei care își construiesc celebritatea la emisiunea ”Puterea Dragostei”, după care se apucă de cântat fără să aibă vreun dram de talent.

Liviu Guță i-a răspuns lui Mocanu printr-un vlog de 10 minute. Cântărețul l-a ironizat pe Bogdan, spunându-i că nici măcar nu știa că și el a fost la Puterea Dragostei și că, din păcate, mușchii nu au legătură directă cu creierul.

Răspunsul lui Liviu Guță: ”Nici n-am știut că ai fost la Puterea Dragostei”

”Am primit un mesaj acum o săptămână, dar eu aseară l-am văzut din greșeală, de la Bogdan Mocanu. Eu nu am nimic de reproșat, nici n-am vorbit despre... era să zic Dani Mocanu... despre Bogdan Mocanu pentru că eu nu mă uit la televizor. Nici n-am știut că a fost la Puterea Dragostei!

Mi-a trimis un mesaj frumos la început și la sfârșit a stricat-o. Eu nu m-am referit la Bogdan Mocanu sau la ăștia care fac și ei ceva bun, să zic așa... Am primit foarte mutle mesaje despre doi ”cântăreți”, foști concurenți ai emisiunii Puterea Dragostei de la Kanal D și nu le-am dat numele ca să nu-i fac de rușine, gen că nu au treabă cu muzica. Dar nici măcar nu am vorbit despre Bogdan Mocanu sau să mă gândesc la Bogdan Mocanu, nici n-am știut că a fost la Puterea Dragostei!

Liviu Guță l-a luat la țintă pe Bogdan Mocanu

Avum, vreau să-ți răspund și eu, Bogdane, că sigur te vei uita la acest vlog să dai și tu un share la tine pe Facebook, mi-ar prinde foarte bine, atât timp cât tu ai menționat în acest mesaj că trăiesc din vloguri.

În primul rând, ca să vorbești despre mine trebuie să cunoști foarte multă muzică. Sincer, fără supărare... Când te-ai referit la faptul că trebuie să mă adaptez vremurilor voastre, nu știu la ce te-ai referit: ori la anotimp, ori să-mi fac și eu pătrățele. Nu știu la ce te-ai referit concret, deși am înțeles ideea.

Guță: ”E treaba mea despre cine vorbesc în vlogurile mele”

O să consider că vremurile despre care zici tu sunt niște vremuri fără noimă. Muzical, nu văd esența. Am vizionat videoclipul tău alături de Iancu și Costi Ioniță... Foarte multe vizualizări, felicitări. Nu am absolut nimic cu treaba pe care o faci sau o faceți, dar, din punctul meu de vedere, este un mesaj pe care mi l-ai trimis inconștient. Știu că alea nu sunt vorbele tale. Părerea mea e că alea sunt vorbele lui Costi Ioniță, un om frustrat de faptul că am postat un video în care îmi plângeam, să zic așa, situația creată cu mulți ani în urmă alături de el și cam atât. Tu cânți acum cu Costi, dar nu cred că ești în măsură să-ți dai cu părerea despre ceea ce fac eu. Eu, pe acest vlog, Bogdane, îmi povestesc trăirile, emoțiile și eu consider că foarte mulți ”cântători” au apărut peste noapte, și este treaba mea despre cine vorbesc.

Probabil că ai vrut să-mi dai un mesaj prin faptul că tu ai niște mușchi și poate îți merge. Și eu am prieteni foarte mulți cu mușchi, ei nu cântă, dar oamenii au caracter. Până la urmă, mușchii nu sunt legați de creier. Înțelegi?

Eu trăiesc din muzică, pentru cultura ta generală. Tu poți să trăiești și din vloguri. Sau doar din vloguri”, a explicat Liviu Guță.