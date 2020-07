In articol:

Iar acum, Liviu Guță, fără să stea prea mult pe gânduri, nu a fost deloc îngăduitor cu celebrul Culiță Sterp și nici cu amicul acestuia, Nikolas Sax.

”Ce pot să spun despre Culiță Sterp? Culiță Sterp nu are treabă în muzica asta, mă refer la manele. Sincer, nu are o voce făcută pentru manele, el are o voce făcută pentru etno. Și chiar îmi place cum cântă etno... Nu cântă cu modulații, cu triluri pentru că nu poate. Nu știu de ce nu a rămas pe etno... Faptul că a început să cânte el manele... nu știu, treaba lui! Dar eu zic că mai bine rămânea la etno pentru că pentru manele nu are voce. În manele trebuie niște triluri frumoase, niște modulații frumoase. Nota mea pentru tine e 7 cu indulgență...”, a spus Liviu Guță în vlogul pe care l-a intitulat ”Condoleanțe muzicii”.

Mai mult când a venit vorba de Nikolas Sax, Liviu Guță l-a făcut praf pe manelistul care se laudă cu recorduri incredibile pe Youtube. ”Sincer, nu prea... Chiar nu are legătură cu... Mulțumiri studioului și efectelor speciale pentru voce. Dar prinde pentru că asta ascultă copiii. Abi Talent, Nikolas Sax, un fel de tip-top minitop... Deci, Nikolas Sax, te iubește lumea, faci vizualizări, nu știu ce public e în ziua de azi, dar o spun cu tot respectul și sincer nu prea sunt de acord...”, a spus Liviu Guță.

Liviu Guță, fanul lui Jador

Într-un vlog realizat acum câteva zile, Liviu Guță a vorbit despre Jador și despre cum este perceput acesta de către fani. ”Multă lume am observat că îl înjură și îl spurcă pe Jador, ceea ce este foarte urât din partea voastră. Nu îl cunosc personal pe Jador, dar având în vedere că este foarte iubit, înseamnă că fiecare cântăreț are dreptul la succes!”

”De ce îl înjurați pe Jador? Datorită vouă face și 200000 de like-uri la o poză. Jador mi se pare un solist nu bun-bun-bun-bun, dar își face treaba foarte bine. E muncitor, și-a clădit un viitor, a visat, tăceți naibii din gură, lăsați-l în pace, are succes, il iubiti, dar il si urâti, care-i problema?”, a continuat Guță.

În replică, primul comentariu pe canalul de Youtube la respectivul vlog era chiar replica lui Jador, care i-a scris următoarele lui Liviu Guță: ”Te iubesc de când eram mic!”.