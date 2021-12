Bogdan Mocanu, mărturisiri cutremurătoare despre accidentul grav în care a fost implicat: "Îi curgeau cioburi și i s-a umplut fața de sânge"

In articol:

Bogdan Mocanu și-a adus aminte de un episod mai puțin plăcut din viața lui, care l-a marcat puternic. Invitat în cadrul emisiunii "În oglindă", găzduită de Mihai Ghiță și difuzată pe canalul de Youtube "theXclusive", fostul concurent de la "Puterea Dragostei" a povestit despre momentele teribile prin care a trecut în urmă cu câțiva ani, atunci când

a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat cu mașina.

Bogdan Mocanu: "M-am răsturnat cu mașina după ce mi-am luat permisul"

Bogdan Mocanu a dezvăluit că în urmă cu câțiva ani a văzut moartea cu ochii, după ce într-un moment de neatenție a pierdut controlul mașinii pe care o conducea și a făcut accident. Lipsa de experiență și-a spus pe atunci cuvântul, căci tânărul abia obținuse permisul auto. Șocul resimțit de bărbat a fost cu atât mai mare, cu cât în autoturism se mai afla un pasager, care a fost grav rănit: "M-am răsturnat cu mașina după ce mi-am luat permisul, era primul drum lung. Mergeam și, vorba aia, drumul a luat-o la stânga și mașina mergea în față. Era un șanț mare, printre dealuri, între Iași și Vaslui. Mai eram cu cineva în mașină, eu purtam centura și el nu.

Bogdan Mocanu [Sursa foto: Captură YouTube]

Atunci când mașina a părăsit drumul, fiind începător, am lăsat mâna de pe volan și m-am ținut de centură și m-am ținut în brațe singur. Când m-am trezit, mașina era pe o parte, toate geamurile sparte, băiatul de lângă mine atârna în jos. Eu nu puteam să îmi mișc picioarele, credeam că am paralizat, aveam o mie de gânduri pe secundă. Am realizat că de fapt era portiera care îmi ținea picioarele, am mișcat degetele. Când mă uit în dreapta, deasupra mea, ăla atârnat, strâns în centură, cu gura căscată, ochii închiși.", a povestit Bogdan Mocanu, în emisiunea lui Mihai Ghiță.

Bogdan Mocanu [Sursa foto: Captură YouTube]

"Am crezut că l-am omorât"

Bogdan Mocanu a recunoscut că s-a temut pentru viața prietenului său și a avut remușcări în acele momente de panică. Totuși, tânărul a povestit că a încercat să scape cumva dintre fiarele autoturismului și să ceară ajutor șoferilor participanți la trafic, pentru a-l putea salva pe amicul lui: "Am crezut că l-am omorât, am zis că mai bine paralizam. Am început să-l iau la palme până s-a trezit. M-am calmat, a deschis gura și a început să vorbească: „Nu îmi simt picioarele”. Și am zis „Gata, l-am paralizat pe ăsta”. Era un carusel de emoții.

Mi-am luat rolul de salvator, am început să dau cu pumnii în geam să se spargă toată sticla, să ies cumva. Am ieșit, au oprit mașini multe și m-am dus să îl scot pe prietenul meu din mașină. Când a ieșit, îl țineau doi oameni și am văzut că e ok, nu îi curgea sânge de nicăieri. Imaginează-ți un prieten bun să spună „mă cam mănâncă capul aici” și când a început să se scarpine îi curgeau cioburi și i s-a umplut fața de sânge. A fost o imagine groaznică.", a mai spus fostul concurent de la "Puterea Dragostei", în cadrul emisiunii amintite.

