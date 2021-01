Bogdan Mocanu, oprit de polițiști în miezul nopții. Ce se întâmplă cu câștigătorul primului sezon Puterea Dragostei

Bogdan Mocanu, prins de oamenii legii, noaptea trecută! Ce a pățit fostul iubit al Andrei Volos!

Bogdan Mocanu a fost oprit în trafic, noaptea trecută, de către autorități. Polițiștii rutieri l-au oprit pe câștigătorul sezonului 1 Puterea Dragostei, cel mai probabil pentru un control de rutină. Astfel, Bogdan Mocanu a fost testat cu aparatul de alcoolemie de către oamenii legii.

În tot acest timp era filmat de către o tânără, după cum se poate observa în imaginea de mai jos, în oglinda mașinii mai exact. Câștigătorul primului sezon al emisiunii fenomen de la Kanal D a avut doar un mesaj de transmis pentru internauții care-l urmăresc pe Instagram.

”Copii, să fiți cuminți”,a scris Bogdan Mocanu în timp ce era filmat cu etilotestul. Momentan, fostul iubit al Andrei Volos nu a spus de ce a fost oprit în trafic, dacă din cauza vitezei sau a altei probleme semnalate de oamenii legii.

Bogdan Mocanu[Sursa foto: Instagram]

Bogdan Mocanu, relație cu o brunetă

Bogdan Mocanu a vorbit, în cadrul unei televiziuni, despre relația pe care a avut-o cu Andra Volos, dar și despre noua partneră de viață, cu care a postat și poze, dar dorește să o țină ”ascunsă” pentru moment.

Fostul concurent de la Puterea Dragostei a recunoscut faptul că a suferit o perioadă după Andra Volos, însă totul s-a schimbat treptat. Cât despre noua iubită, Mocanu are doar cuvinte de laudă.

„Da, nu mai sunt singur. S-a terminat demult relația cu Andra. S-a terminat și perioada aia de doliu cum ar veni, doliu sufletesc. Am suferit, pentru că după ce ne-am despărțit tot apăreau noutăți și eram așa dezamăgit zilnic, până când a început să nu mă mai deranjeze și în sfârșit am reușit să-mi deschid inima. Nu am lăsat nimic, s-a întâmplat pur și simplu, iar asta face să fie foarte intens. Nu ne-am mutat împreună, dar petrecem foarte mult timp împreună. ”,a declarat Bogdan Mocanu.