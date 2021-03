Bogdan Mocanu, prima fotografie cu tatăl său! Fostul concurent de la Puterea Dragostei face dezvăluiri emoțioante: "El este idealul meu..."

In articol:

Bogdan Mocanu este unul dintre cei mai apeciați concurenți de la Puterea Dragostei. Chiar dacă povestea de dragoste alături de Andra Volos nu a durat prea mult, tânărul a găsit puterea să treacă peste și să meargă mai departe. Însă, puțini știu că în spatele bărbatului a fost tot timpul o persoană extrem de importantă.

A trecut prin multe în ultima perioadă, însă a reușit să treacă cu bine peste orice problemă. Cu toate acestea, se pare că, în tot acest timp, o persoană importantă l-a susținut și încurajat pe fostul concurent de la Puterea Dragostei.

Mai exact, este vorba de tatăl său, modelul după care Bogdan Mocanu încearcă să se ghideze în viață.

Pe contul său de socializare, fostul iubit al Andrei Volos a postat o fotografie alături de tatăl său, iar la descriere a scris următoarele: "In caz ca sunteți curioși, el este idealul meu de bărbat. Masculinitatea întruchipată, modelul după care încerc sa ma ghidez in viața. Toată viața am încercat sa fur de la el și cea mai mică virgula din judecată lui. El este tatăl meu, eroul meu."

Bogdan Mocanu si tatal sau[Sursa foto: Instagram]

Bogdan Mocanu, mesaj emoționant pentru Jador

Bogdan Mocanu și Jador sunt extrem de apropiați și au o frumoasă relație de prietenie. De când Faimosul este la Survivor România, nu există ediție în care prietenul său să nu se uite și să îl susțină necondiționat.

Mai tot timpul, acesta postează tot felul de mesaje pe conturile sale de socializare pentru cântăreț.

Astfel, de data aceasta, Bogdan Mocanu a scris un mesaj pe rețelele sociale pentru Jador: "M-am săturat să te văd plângând. Te iubim și te așteptăm acasă, frățiorul meu de altă mamă!". Însă, acesta nu este singurul mesaj pe care îl transmite. De fiecare dată când se difuzează emisiunea Survivor România, fostul iubit al Andrei Volos se uită și îl încurajează pe aceasta, de acasă.