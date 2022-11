Bogdan Mocanu, primele declarații după ce s-a fotografiat alături de o nouă femeie și i-a stârnit gelozia alteia: "Dacă chiar o deranjează mă opresc" | EXCLUSIV

In articol:

Bogdan Mocanu a făcut valuri în mediul online după ce s-a fotografiat alături de una dintre cele mai virale femei din România. Floricica Dansatoarea și vedeta au încins Instagramul și au stârnit gelozia Alexandrei Bodi.

Bogdan Mocanu a făcut o serie de postări pe Instagram care au răsturnat tabloidele. Artistul a vorbit în exclusivitate cu jurnaliștii WOWbiz.ro și le-a povestit cum a început totul. Vedeta ne-a explicat cum au început glumele cu Alexandra Bodi și cele cu Floricica Dansatoarea.

Cum au început glumele dintre Alexandra Bodi și Bogdan Mocanu

Artistul ne-a mărturisit că totul a pornit de la o vizită și un cadou pe care i le-a făcut Alexndrei Bodi, iar de aici au început și glumele care sunt deja virale în mediul online.

"Totul a început când eu am fost acasă la Alexandra Bodi să îi fac un cadou și să ne întâlnim. Ea își dorea foarte mult să ne întâlnim, după care m-am întors la București și a pornit o glumă pe internet cum că ea s-ar fi îndrăgostit de mine.

Acum nu știu dacă e adevărat sau nu, ea spune că suntem ca frații, dar lumea de pe internet face glume pe baza prieteniei noastre", ne-a povestit Bogdan Mocanu, în exclusivitate.

Bogdan Mocanu și Floricica Dansatoarea [Sursa foto: Instagram]

Bogdan Mocanu, toate detaliile despre întâlnirea cu Floricica Dansatoarea

Bogdan Mocanu a postat un story alături de Floricica Dansatoare, iar imaginea de pe Instagram a stârnit o mulțime de reacții. Artistul ne-a mărturisit că totul a fost doar o glumă și chiar au făcut o mini ședință foto acolo împreună.

Tot ca o glumă a venit și reacția Alexandrei Bodi care l-a atenționat pe Bogdan Mocanu că a plâns toată noaptea după ce a văzut imaginile.

" Aseară, am fost la ziua lui Alin, unde m-am întâlnit cu Floricica Dansatoarea, prietena mea de pe online care avea tot genul acela de glume pe care le are și Alexandra, iar eu pentru că sunt o fire mai sociabilă decât ar trebui, am dat curs la glumele astea. Am făcut o mini ședință foto de cuplu cu Florica pentru că nu sunt genul de om care să judece oamenii după aparențe. Sunt chiar foarte deschis la orice fel de persoane.

Ne-am ținut de glume, am râs, am postat story-urile, după care îmi răspunde Alexandra, nu știu dacă în spriri de glumă sau nu, cum că ar fi plâns toată noaptea după ce a văzut poza cu mine și cu Floricica Dansatoarea", ne-a povestit el.

Totodată, Bogdan Mocanu este și foarte serios și spune că totuși dacă lucrurile nu vor mai fi la nivel de glumă, atunci se va opri din aceste postări pentru că nu își dorește să rănească pe nimeni.

"În momentul în care o să văd că totul devine mai serios, eu o să mă opresc cu glumele pentru că nu vreau să rănesc pe cineva nici măcar involuntar.

Atâta timp cât primesc feedback și din partea Alexandrei și din partea Floricicăi și a oamenilor că totul este ca o glumă, o să o tot continui", a explicat vedeta Wownews.

Alexandra Bodi, reacție la postarea lui Bogdan Mocanu [Sursa foto: Instagram]