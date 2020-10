Bogdan Mocanu se întoarce la Puterea Dragostei: „Mă duc cu Jador!”

Bogdan Mocanu este unul dintre cei mai apreciați concurenți de la Puterea Dragostei și chiar a câștigat primul sezon în urma voturilor obținute din partea publicului. Mocanu a revenit și în sezonul doi în cadrul competiției din Turcia, unde și-a întâlnit marea iubire, pe Andra Volos. Cei doi au plecat împreună acasă și au avut o frumoasă poveste de dragoste, dar care din păcate s-a terminat.

Bogdan Mocanu, din nou la Puterea Dragostei. Fanii vor fi în extaz la aflarea veștii

In articol:

Bogdan Mocanu a fost întrebat de-a lungul vremii dacă se va mai întoarce la Puterea Dragostei, iar astăzi, în cadrul unui live pentru Totul despre Puterea Dragostei, by Cornelia Ionescu, fostul concurent a dezvăluit misterul.

Bogdan Mocanu: „Săptămâna viitoare o să mă întorc. Ca invitat special”

Citeste si: Andreea Pirui a ajuns la doctor! Ce operație și-a făcut - evz.ro

Cornelia Ionescu: „Ce fată ți se pare interesantă?”

Bogdan Mocanu: „Cristina Mihaela. Toată lumea zice că e foarte frumoasă, inclusiv răposata, Andra, zicea că e foarte frumoasă. E și foarte deșteaptă, am înțeles, felicitări! Dintre concurente nu am apucat să cunosc pe nimeni. O să mă duc acolo. Cred că o să mă duc cu Jador. Dacă se poate. Mai mult pentru el vreau să mă duc pentru că am înțeles că mai sunt niște băieți acolo care dau săgeți în mine și în Jador. Mai mult în el.”

Bogdan Mocanu a vorbit și despre momentele tensionate din casă în contextul descalificării lui Paul și a lui Akebono. Câștigătorul sezonului 1 Puterea Dragostei spune că emisiunea se vede diferit în afară, iar sentimentele trăite în Turcia sunt la intensitate maximă.

„Când ești aici, în afara cutiei, ți se par oamenii de acolo nebuni și zici, dom'le, dar de ce nu-i dai o bucată și aia e. Așa se rezolvă la prima vedere probleme, dar când ești acolo, eu știu sigur că nu așa se rezolvă probelemele, trebuie să arăți ce caracter ai. Trebuie să gândești cu creierul, nu cu pumnul”, a declarat Bogdan Mocanu în cadrul emisiunii.