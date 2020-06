Bogdan Mocanu și Andra s-au împăcat!? Jador i-a dat de gol:

In articol:

Bogdan Mocanu și Jador au filmat împreună un vlog, în timp ce au mers la sală și apoi la masă. Foștii concurenți de la Puterea dragostei au vorbit și despre relația lui Mocanu cu Andra, după ce Bogdan și-a făcut apariția cu mai multe mușcături pe gât.

Bogdan Mocanu a apărut supt pe gât la întâlnirea cu Jador, iar artistul nu s-a putut abține și a glumit pe seama bunului său prieten. Bogdan Mocanu nu a negat în totalitate acuzațiile aduse de Jador, deși a încercat să glumească pe seama semnelor și să spună că a suferit o alergie.

Bogdan Mocanu, plin de semne pe gât

"Ce ai pe gât? De ce ești supt pe gât pentru că nu mai ești cu Andra?", l-a întrebat Jador. "Care gât? N-am nimic. Ești sigur că vrei să pui asta pe vlog? Am o alergie. Nu mai ține camera pe mine. Am mâncat ceva și am avut o reacție alergică.", a glumit Bogdan Mocanu.

"De ce ți-ai luat bluză pe gât? Să-ți ascunzi semnele? Te-a mușcat o vampiroaică? Te-a mușcat Andra? Ce, Andra e la tine acasă?", a spus Jador. "Care semne? Mi-e frig și mi-am luat bluză pe gât. Andra pleacă în Italia.", a răspuns Mocanu.

"Adică te părăsește?", a continuat Jador cu întrebările. "Adică... da", a răspuns Bogdan Mocanu.

Andra și Bogdan Mocanu sunt din nou împreună! Unde au fost cei doi

Andra și Bogdan Mocanu de la Puterea Dragostei s-au împăcat, cei doi sunt din nou împreună. Au fost în ultima perioadă mai multe semne că Andra și Bogdan Mocanu s-au împăcat și sunt din nou împreună. Asta deși după ce Bogdan Mocanu a cerut-o de soție pe Andra Volos, s-a spus că între ei a avut loc o ceartă uriașă care a dus la despărțire.

Fanii celor doi foști concurenți de la Puterea Dragostei nu prea mai reușesc să țină socoteala despărțirilor și împăcărilor lui Bogdan Mocanu cu Andra.

La începutul lunii iunie, după cererea în căsătorie, când toți se așteptau să îi vadă ca doi îndrăgostiți, bomba a explodat.

Surse din preajma celor doi au dezvăluit că Bogdan Mocanu s-a despărțit din nou de Andra Volos, de data aceasta, se pare, definitiv.

”Vineri seara au avut o ceartă, iar ea a plecat la Cluj. De atunci, nu au mai vrut să își vorbească, fiecare dorește să meargă pe drumul lui, conștient că nu se mai poate face nimic în relație, deși la mijloc este multă dragoste. El s-a concentrat pe cariera lui, iar ea a dorit să mai respire puțin în sânul familiei”, au povestit apropiații celor doi.

Dar, cum dragostea nu poate să-i țină departe, Andra și Bogdan Mocanu sunt din nou împreună. Cei doi au fost împreună la un restaurant, unde au fumat narghilea, au cântat și s-au distrat împreună. Este clar, susțin fanii celor doi, că Andra Volos și Bogdan Mocanu s-au împăcat și acum sunt din nou împreună.