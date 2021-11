Bogdan Mocanu și iubita lui misterioasă s-au despărțit! Ce spune despre femeia cu care a fost un an de zile: „Suntem separați de ceva timp”

In articol:

Bogdan Mocanu a dat o veste neașteptată în urmă cu puțin timp. Câștigătorul primului sezon al emisiunii Puterea dragostei și iubita lui misterioasă au decis să pună capăt relației. Artistul și-a dorit ca relația să rămână cât se poate de discretă, motiv pentru care Bogdan Mocanu nu a postat nici până în prezent o fotografie în care apare chipul iubitei lui.

Cei doi au fost împreună un an de zile și aveau planuri mari de viitor. Bogdan Mocanu îi spunea „soția mea” iubitei sale și de multe ori a mărturisit că își dorește să devină tătic cât mai curând. Fostul concurent de la Puterea dragostei a declarat la o emisiune televizată că despărțirea lor nu este una definitivă, fiind vorba de foarte multe sentimente. Mai mult decât atât, el are numai cuvinte de laudă la adresa femeii cu care a format un cuplu timp de un an de zile.

„Chestiile sunt proaspete acum. Am decis amândoi să ne focusăm pe carieră. Nu pot spune că este definitiv. Suntem separați de ceva timp, însă e clar că sunt sentimente la mijloc. Așa credem noi că e mai bine acum, însă ea este una dintre cele mai deștepte și frumoase femei pe care eu le-am întâlnit”, a spus Bogdan Mocanu, în cadrul unei emisiuni tv.

În urmă cu aproximativ o lună de zile, Bogdan Mocanu a venit în platoul WOWbiz, acolo unde a vorbit despre actuala lui relație. Bogdan Mocanu a declarat că trece prin cea mai frumoasă perioadă din viața lui.

"Sunt un bărbat ocupat, în general.

N-am mai fost disponibil emoțional de nu mai știu când... Mi-a violat fata asta și mintea, și inima, și nu îmi văd eu leacul prea curând. Se face un an în curând, în care pot să zic că nu am gândit limpede. Adică s-au luat deciziile mai mult aici (n.r. arată spre inimă). Dar nu regret nimic. Nu e un compromis, e constructiv, pentru noi. Dacă nu faci cu inima, nu faci nimic. Chiar dacă este o perioadă cu încercări pe toate planurile, atâta timp cât eu în inima mea simt, și chiar simt că iubesc, merită. Eu știu ce e în inima mea și nu se pune problema (n.r. ca altcineva să îi atragă atenția).", a povestit Bogdan Mocanu, în exclusivitate pentru Wowbiz.ro.