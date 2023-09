Bogdan Mocanu spune povestea din spatele primei sale piese solo! Pentru cine a scris-o și ce mesaje ascunse există: „Piesa este un punct definitiv al fostei mele relații” | EXCLUSIV

In articol:

Bogdan Mocanu a oferit detalii în premieră despre piesa single “Rupt de realitate” pe care a lansat-o astăzi. Într-un interviu acordat Andradei Bratovianu, Bogdan a mărturisit că inițial a vrut ca această piesă să fie cântată de Jador, însă pe parcurs a renunțat la această idee, deoarece și-a dat seama că îi place cum sună piesa cântată chiar de el însuși.

Bogdan Mocanu a declarat că povestea piesei este reală și că în urma unei despărțiri prin care a trecut, a ales să scrie aceste versuri. Tot acesta a menționat că el și cu Ema Karter sunt doar prieteni și că în videoclip cei doi joacă un rol.

Bogdan Mocanu a lansat primul lui single. Acesta ne-a povestit cum a început totul, pentru cine a scris versurile și ce artiști trebuiau să o cânte, inițial, în locul lui.

„Piesa a luat naștere fix cum începe refrenul, la ora 5 jumătate dimineața, eram acasă, acum vreo 8 luni de zile. Trebuie să recunosc că eram într-o stare mai emoționantă, mă gândeam la o fostă relație de-a mea, sufeream după ea. Deodată mi-a venit să notez ce făceam în timpul ăla, în rime. Nu am vrut să o scriu pentru mine, ci pentru Jador inițial. Mai apoi, am zis că i-o dau lui Liviu Teodorescu, dar lui nu i-a plăcut versul cu alcoolul. Până la urmă, am zis să o fac eu. Cred că într-o săptămână am ascultat-o de vreo 60 de ori, îmi place la nebunie, mă încarc cu feedbackul oamenilor.”, a declarat Bogdan Mocanu.

Ce mesaje secrete i-a lăsat fostei iubite în piesă?

„Rupt de realitate” se pare că nu este o piesă simplă, ci cu mesaje codate, pe care fosta iubită a artistului să le descifreze. Mai mult, aceasta deja i-a arătat lui Bogdan feeedbackul ei, i-ar el ni l-a dezvăluit și nouă.

„Am fost singur mult timp, aveam nevoie de afecțiune și atenție, însă nu știam dacă eram gata să îmi reiau responsabilitățile pe care le aveam eu într-o relație. Am preferat să trec peste singur, ascultând muzică și alte vicii. Observatorul de rând, o să zic asta în premieră, nu poate să vadă, dar eu am lăsat niște mesaje ascunse, începând de la titlu, la thumbnail, în clip, în versuri. Eu sunt mai profund de fel și am lăsat niște detalii pe care nu poate să le observe oricine, doar pentru fosta mea. Ea le înțelege, le-a văzut și mi-a și dat mesaj. I-a plăcut, e foarte mândră. Spiritual vorbind, cred că poate să semnifica un punct, acum conștientizez.”, a mărturisit Bogdan Mocanu, la WOWnews.

